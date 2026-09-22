Genoa, tutti i nodi da sciogliere in vista della ripresa del campionato

Genova. Daniele De Rossi ritroverà giovedì 24 settembre i suoi ragazzi in un gruppo privato di nove nazionali: Vasquez, Ostigard, Osmajic, Sow, Mitaj, Ellertsson, Meichtry, Puczka, Wiafe. Cinque titolari e i tre giovani più promettenti. Il mister avrà 16 giorni per rendere presentabile il suo Genoa dal punto di vista atletico, tattico e del gioco.

La maledizione della prima parte di campionato con ritmo da retrocessione si è nuovamente materializzata. E se è sempre successo così negli ultimi anni indipendentemente dalla guida tecnica bisognerebbe domandarsi perché. Coi se e coi ma non si fa la storia, ma tra i principali indiziati c’è da un lato una situazione che probabilmente è figlia di un mercato sempre concluso in extremis (e sempre un po’ incompleto rispetto ai desiderata degli allenatori), dall’altro la condizione atletica conseguente degli acquisti che sono arrivati appunto nella seconda metà di agosto.

Negli anni scorsi il Genoa ha avuto nella difesa il proprio punto di forza, ma quest’anno sembra aver perso qualche colpo. In particolare Marcandalli non è quello della seconda parte di stagione. Vasquez si è fatto perdonare con due gol pesanti le scorie ancora un po’ presenti del Mondiale. Anche Ostigard deve di nuovo ingranare: nel primo gol del Parma si è fatto superare troppo facilmente. Otoa è un discreto rincalzo, ma non adattato a braccetto, si è visto.

La difesa non è però l’unico aspetto negativo di questo inizio stagione: il centrocampo non è più quel meccanismo che aveva in Frendrup un incredibile acchiappa palloni e un regista, seppur adattato, come Malinovskyi, che sapeva comunque giocare il pallone e lanciare i compagni, oltre che segnare gol. Con Sow il danese non sembra formare una coppia bene assortita anche perché entrambi non spiccano per gestione e inventiva con la palla tra i piedi. Ne risente tutta la manovra nel punto nevralgico per i rossoblù. Chi dovrebbe inventare è Baldanzi, ma in questa prima parte di campionato il giocatore, fortemente voluto da De Rossi, è sembrato poco incisivo nel ruolo di mezzala. Probabilmente giocare più vicino alla porta lo agevolerebbe. Dall’altro lato col Frosinone il giocatore ha sbagliato un gol clamoroso anche per merito del portiere avversario.

Andati via Martin e Norton-Cuffy il Genoa ha sostituito i quinti con elementi che sono arrivati nell’ultima settimana di calciomercato e addirittura qualcuno anche da svincolato: Ehizibue, Drameh ed El Shaarawy. I tre devono alzare il livello della propria forma fisica e soprattutto integrarsi con la squadra. El Shaarawy, visto come quinto da De Rossi, ha mostrato di essere sempre superiore tecnicamente, ma forse un po’ poco servito rispetto alle sue potenzialità quando il Genoa ha possesso, mentre spesso ha dovuto sacrificarsi in copertura. Ehizibue ama gli inserimenti senza palla, se ne sono visti col Frosinone, ma se non c’è nessuno che lancia è difficile che funzionino.

L’attacco è sinora sorretto dai gol di Osmajic, con Colombo che si conferma un lottatore e anche autore di diversi assist, ma non abbastanza per garantire al momento quello che ci si aspetta da un attaccante. L’unico che sa creare scompiglio nelle difese avversarie è Messias che sembra però predicare nel deserto. In attesa del rientro di Havel, resta da capire che ruolo di Vitinha: non una prima punta, probabilmente più una seconda tuttofare che però in questo momento sembra non essere al meglio. Il portoghese è un po’ un jolly come lo è Ellertsson, ma saper interpretare tanti ruoli spesso significa non eccellere in nessuno.

Il tempo per recuperare c’è, anche se De Rossi deve forse decidere con quale modulo e quali elementi la squadra può dare il suo meglio e dovrebbe forse ostinarsi di meno a far giocare giocatori che al momento sembrano lontani dalla forma migliore.

Gli impegni dei convocati nelle Nazionali

Johan Vasquez: Messico – 26/09/26 ore 22 Messico vs Colombia; 30/09/26 ore 3 Messico vs Peru; 04/10/26 ore 3 Messico vs Stati Uniti; 06/10/26 ore 22 Messico vs Cile.

Leo Ostigard: Norvegia – 24/09/26 ore 20.45 Norvegia vs Danimarca; 27/09/26 ore 20.45 Norvegia vs Portogallo; 01/10/26 ore 20.45 Galles vs Norvegia; 04/10/26 ore 20.45 Portogallo vs Norvegia.

Milutin Osmajic: Montenegro – 25/09/26 ore 20.45 Montenegro vs Cipro; 28/09/26 ore 18 Armenia vs Montenegro; 02/10/26 ore 18 Lettonia vs Montenegro; 05/10/26 ore 20.45 Montenegro vs Armenia.

Djibril Sow: Svizzera – 26/09/26 ore 20.45 Macedonia del Nord vs Svizzera; 29/09/26 ore 19.45 Scozia vs Svizzera; 03/10/26 ore 20.45 Svizzera vs Slovenia; 06/10/26 ore 20.45 Svizzera vs Macedonia del Nord.

Mario Mitaj: Albania – 26/09/26 ore 20.45 Albania vs Bielorussia; 29/09/26 ore 20.45 San Marino vs Albania; 03/10/26 ore 15 Finlandia vs Albania; 06/10/26 ore 20.45 Albania vs San Marino.

Mikael Ellertsson: Islanda – 26/09/26 ore 16 Islanda vs Estonia; 29/09/26 ore 18.45 Lussemburgo vs Islanda; 03/10/26 ore 16 Islanda vs Bulgaria; 06/10/26 ore 18.45 Estonia vs Islanda.

Ethan Meichtry: Svizzera Under 21 – 27/09/26 ore 19.30 Svizzera vs Lussemburgo; 29/09/26; ore 17 Islanda vs Svizzera; 06/10/26; ore 19 Francia vs Svizzera.

David Puczka: Polonia Under 21 – 02/10/26 ore 18.30 Austria vs Danimarca; 06/10/26 ore 18.30 Galles vs Austria.

Samuel Wiafe: Italia Under 19 – 25/09/26 ore 15.30 Italia vs Francia; 28/09/26 ore 15.30 Italia vs Turchia; 01/10/26 ore 15.30 Italia vs Croazia.