Genova. Sfrecciano a velocità elevata lungo i rettilinei, impennano sui marciapiedi e trasformano le strade cittadine in una pista da corsa improvvisata. Succede a Oregina, dove da diverse settimane gli abitanti denunciano una situazione di crescente degrado e pericolo legata alle manovre pericolose di alcuni giovanissimi a bordo di scooter e motocicli.

A testimoniare quanto accade sono i video girati dagli stessi residenti dalle finestre delle proprie abitazioni. Le immagini mostrano chiaramente ragazzi che percorrano le vie del quartiere a tutta velocità, eseguendo inversioni e passaggi rischiosi sui marciapiedi, a pochi passi dai portoni di casa e dai cassonetti dell’immondizia. I luoghi maggiormente interessati da questi episodi si concentrano tra via Maculano, via Paolo della Cella e via Carbone, snodi viari che dopo il tramonto diventano il teatro privilegiato di queste “sfide” su due ruote.

Oltre all’inquinamento acustico causato dai motori ad alti giri in orario notturno, a preoccupare la comunità è soprattutto la sicurezza stradale. La presenza di pedoni sugli attraversamenti o la manovra improvvisa di un’auto potrebbero trasformare queste bravate in incidenti dalle conseguenze gravi.

La rabbia degli abitanti si sta diffondendo anche sui gruppi social locali, dove si moltiplicano gli appelli alle forze dell’ordine e alle istituzioni per richiedere un potenziamento dei controlli nella zona. La richiesta del quartiere è chiara: maggiore vigilanza per restituire la tranquillità alle vie di Oregina e garantire la sicurezza di chi vi abita.