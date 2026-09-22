Galliera, ancora in bilico la copertura del disavanzo. D’Angelo (Pd): “La giunta Bucci dica se vuole chiuderlo”

Genova. La Regione Liguria sta ancora valutando le “modalità di copertura più idonee” per il disavanzo dell’ospedale Galliera relativo agli esercizi 2024 e 2025, in tutto circa 23,1 milioni di euro. È quanto ha spiegato in consiglio regionale l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, rispondendo a un’interrogazione di Simone D’Angelo (Pd). L’intervento rientra tra le condizioni necessarie per l’integrazione funzionale con la nuova Azienda ospedaliera metropolitana, con scadenza al 31 dicembre 2026.

Nicolò ha spiegato che la copertura della perdita riferita al periodo tra compreso tra il 16 luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, successivo all’entrata in vigore della legge regionale che ha qualificato il Galliera quale erogatore pubblico, è stata formalmente garantita dalla Regione. Per quanto riguarda le perdite degli esercizi pregressi sono ancora in corso analisi e approfondimenti istruttori, ma l’assessore ha assicurato che verrà data attuazione a quanto previsto nella convenzione.

“Mentre la Giunta prende tempo, il Galliera perde professionisti, posti letto e pezzi di assistenza. Se questo è il loro progetto, abbiano almeno il coraggio di dirlo – attacca D’Angelo in una nota -. La risposta arrivata oggi dall’assessore Nicolò è semplicemente sconcertante. Nel frattempo circa 130 infermieri hanno già lasciato l’ospedale, la carenza di personale ha imposto una riduzione di circa 50 posti letto, sono stati chiusi o accorpati reparti e il Galliera è arrivato persino a dover ricorrere alle cooperative per garantire l’assistenza”, aggiunge.

“Non stiamo parlando soltanto di numeri. Stiamo parlando di persone, professionalità, competenze e servizi. Quindi il problema è molto semplice: che cosa sta aspettando la Regione? A questo ritmo, al 31 dicembre del Galliera potrebbe essere rimasto ben poco da integrare. La domanda allora è inevitabile: la giunta sta lasciando che il Galliera si indebolisca fino a rendere inevitabile il suo ridimensionamento? Oppure ha un progetto per salvare davvero personale, servizi e autonomia? Se hanno deciso di chiudere il Galliera, lo dicano – rimarca il consigliere Pd -. Se invece non vogliono chiuderlo, smettano di prendere tempo e mettano immediatamente sul tavolo risorse, personale e un cronoprogramma vincolante. Perché mentre Bucci e Nicolò riflettono, i professionisti se ne vanno, i posti letto diminuiscono e i cittadini rischiano di pagare il prezzo dell’ennesima gestione fallimentare della sanità ligure”.