Palazzo Ducale, Gad Lerner inaugura la stagione della Società di letture e conversazioni

Genova. Martedì 29 settembre alle ore 18.15, la Società di Letture e Conversazioni inaugura la stagione di eventi 2026-2027 con un appuntamento in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura: Gad Lerner dialogherà con Marco Doria in un incontro dal titolo “Libri, storia e storie”, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

“Le storie”, il vissuto delle persone, si intrecciano con “la storia”, il complesso fluire degli eventi, talora drammatici. Queste relazioni sono descritte in libri in cui emergono tanto le vicende “storiche”, note o meno note, quanto le vite dei singoli. Gad Lerner, giornalista e scrittore, curioso e sensibile osservatore della storia e delle storie, ne tratta nei suoi libri.

Lerner affronterà i temi da lui trattati in “Scintille. Una storia di anime vagabonde” (2009), dedicato alla storia della sua famiglia, composita famiglia ebraica con radici galiziane e mediorientali, in “Operai. Viaggio all’interno della Fiat. La vita, le case, le fabbriche di una classe che non c’è più” (1988), dove si guarda a molti lavoratori investiti da epocali trasformazioni novecentesche, e in “Noi partigiani” (2020), curato insieme a Laura Gnocchi, in cui sono raccolte numerose testimonianze di donne e uomini protagonisti dell’antifascismo e della Resistenza.

L’incontro apre il ciclo tematico promosso dalla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche, ideato e coordinato da Marco Doria, che si articolerà in vari appuntamenti durante l’autunno/inverno 2026.

L’appuntamento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gad Lerner è nato a Beirut nel 1954 da una famiglia ebraica e a soli tre anni si è dovuto trasferire a Milano. Come giornalista, ha lavorato nelle principali testate italiane da inviato o con ruoli di direzione. Ha ideato e condotto vari programmi d’informazione televisiva alla Rai, La7 e Laeffe. E’ stato direttore del Tg1. Con Feltrinelli ha pubblicato Operai (1988, 2010), Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle identità (2005), Scintille (2009), Concetta. Una storia operaia (2017), L’infedele (2020) e ha curato, insieme a Laura Gnocchi, Noi, Partigiani. Memoriale della Resistenza italiana (2020) e Noi, ragazzi della libertà (2021), Gaza. Odio e amore per Israele (2024) e Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente (2025), con Riccardo Di Segni.

Marco Doria, professore ordinario di Storia economica presso il Dipartimento di economia dell’Università di Genova, è autore di numerose pubblicazioni sulla storia dell’industria e delle imprese in Italia. Ha altresì studiato l’economia marittima e portuale di Genova nell’Otto e nel Novecento. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Ansaldo. L’impresa e lo Stato”, Milano 1989; “L’imprenditoria industriale in Italia dall’Unità al “miracolo economico””, Torino 1998; ha curato con G. Assereto il volume “Storia della Liguria”, Roma-Bari 2007, Dal 2012 al 2017 è stato sindaco di Genova.