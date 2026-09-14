“G come Io”, l’omaggio a Giorgio Gaber per sostenere la Gigi Ghirotti

Genova. Un omaggio a Giorgio Gaber, tra canzoni, monologhi e riflessioni sulla società, per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS. È in programma sabato 3 ottobre, dalle 21, allo teatro di Strada Nuova, lo spettacolo solidale “G come Io”, interpretato da artisti non professionisti.

Al centro della serata c’è il sig. G, una persona comune che non ha mai incontrato Gaber né assistito a un suo spettacolo dal vivo. Scopre casualmente il suo percorso artistico attraverso alcuni video su YouTube e ne riconosce immediatamente la freschezza, l’attualità e una particolare affinità con il suo modo di essere e di pensare.

Da questa scoperta nasce un percorso fatto di canzoni, monologhi e interviste, attraverso il quale il protagonista ripercorre emozioni, speranze, illusioni e fallimenti. Un racconto che guarda alla condizione umana, alla politica e al conformismo, temi centrali nell’opera di Gaber e ancora capaci di interrogare il pubblico.

“Come Gaber, anche il nostro sig. G ha conosciuto emozioni, speranze, illusioni e fallimenti, conservando però l’idea fissa di ‘buttare lì qualcosa e andare via’”, spiegano gli organizzatori presentando lo spettacolo.

La serata vuole essere anche un’occasione per riflettere sul ruolo dell’individuo nella società e sull’importanza dell’impegno collettivo. Un messaggio che si lega alla sensibilità di Gaber, che nelle sue opere ha spesso messo in discussione il disimpegno sociale e il conformismo.

Sul palco saliranno Emilia Corino, Gloria Garese, Riccardo Rollè e Nello Simoncini. L’iniziativa è a ingresso libero, con offerta destinata alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS, realtà impegnata nell’assistenza e nel sostegno alle persone malate e alle loro famiglie. Per contribuire alla raccolta fondi, gli organizzatori invitano a partire da un’offerta di 10 euro, lasciando comunque a ciascuno la possibilità di partecipare secondo le proprie disponibilità.