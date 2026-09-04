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Furto

Rubano gli zaini sulla spiaggia di Vesima ma un bagnante li fa fermare chiamando polizia e carabinieri

I due ladri erano riusciti a mettere a segno il colpo, le ragazze proprietarie dello zaino non se n'erano accorte, ma le forze dell'ordine sono intervenute prima che scappassero

polizia carabinieri

Genova. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia per furto in concorso dopo essere stati fermati per aver rubato due zaini ad altrettante bagnanti sulla spiaggia di Vesima. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato grazie alla segnalazione di un terzo frequentatore della spiaggia, che si era accorto della mossa dei due ladri di zaini. Le proprietarie delle sacche erano in acqua e non si sarebbero rese conto del furto fino al momento della riconsegna della refurtiva da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la chiamata al 112 è scattata una nora diramata via radio alle pattuglie operanti sul territorio, sia della polizia di Stato sia dei carabinieri della stazione di Arenzano.

Sul posto sono arrivati prima i poliziotti che hanno parlato con chi aveva chiesto l’intervento e che ha indicato i due soggetti che si stavano allontanando a piedi. Gli agenti hanno fermato uno dei due, mentre il secondo è stato bloccato dalla pattuglia dei carabinieri, sopraggiunta nel frattempo.

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