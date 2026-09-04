Rubano gli zaini sulla spiaggia di Vesima ma un bagnante li fa fermare chiamando polizia e carabinieri

Genova. Due uomini sono stati denunciati dalla polizia per furto in concorso dopo essere stati fermati per aver rubato due zaini ad altrettante bagnanti sulla spiaggia di Vesima. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato grazie alla segnalazione di un terzo frequentatore della spiaggia, che si era accorto della mossa dei due ladri di zaini. Le proprietarie delle sacche erano in acqua e non si sarebbero rese conto del furto fino al momento della riconsegna della refurtiva da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la chiamata al 112 è scattata una nora diramata via radio alle pattuglie operanti sul territorio, sia della polizia di Stato sia dei carabinieri della stazione di Arenzano.

Sul posto sono arrivati prima i poliziotti che hanno parlato con chi aveva chiesto l’intervento e che ha indicato i due soggetti che si stavano allontanando a piedi. Gli agenti hanno fermato uno dei due, mentre il secondo è stato bloccato dalla pattuglia dei carabinieri, sopraggiunta nel frattempo.