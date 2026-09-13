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In manette

Ruba uno zaino sul treno, inseguito dalla vittima viene bloccato dai passanti

È successo nella tarda serata dell’11 settembre alla stazione ferroviaria di Rapallo, derubata una donna di 65 anni

stazione rapallo

Rapallo. Ancora un arresto per furto di bagagli sui treni della Riviera. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni che ha rubato lo zaino a una donna di 65 anni.

È successo nella tarda serata dell’11 settembre alla stazione ferroviaria di Rapallo. Il giovane era a bordo di un
treno regionale in sosta e ha approfittato di un momento di distrazione della vittima, che però si è poi accorta del furto. Il ragazzo allora è sceso ed è scappato, mentre la donna lo inseguiva urlando. Sono intervenuti alcuni passanti che sono riusciti a bloccarlo.

I carabinieri, prontamente intervenuti hanno preso in consegna il diciottenne e recuperato lo zaino. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.

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