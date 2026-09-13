Ruba uno zaino sul treno, inseguito dalla vittima viene bloccato dai passanti

Rapallo. Ancora un arresto per furto di bagagli sui treni della Riviera. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un cittadino tunisino di 18 anni che ha rubato lo zaino a una donna di 65 anni.

È successo nella tarda serata dell’11 settembre alla stazione ferroviaria di Rapallo. Il giovane era a bordo di un

treno regionale in sosta e ha approfittato di un momento di distrazione della vittima, che però si è poi accorta del furto. Il ragazzo allora è sceso ed è scappato, mentre la donna lo inseguiva urlando. Sono intervenuti alcuni passanti che sono riusciti a bloccarlo.

I carabinieri, prontamente intervenuti hanno preso in consegna il diciottenne e recuperato lo zaino. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.