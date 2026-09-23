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In manette

Doppio furto a turisti in stazione, la polizia ferroviaria ferma il ladro sui binari

L’intervento è scattato dopo la segnalazione relativa al furto di un bagaglio a bordo di un treno ad alta velocità, dotato di un dispositivo di geolocalizzazione

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Genova. Due furti commessi in poche ore tra le stazioni di Brignole e Principe e un bottino da circa 11mila euro. La polizia ferroviaria ha arrestato un cittadino algerino, ritenuto il responsabile, risalendo anche alle vittime.

L’uomo è stato individuato sui binari di Brignole con una valigia sottratta a bordo di un treno e uno zaino risultato rubato all’interno di un negozio della stazione di Principe, beni appartenenti a turisti che successivamente sono stati restituiti.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione relativa al furto di un bagaglio a bordo di un treno ad alta velocità, dotato di un dispositivo di geolocalizzazione, che restituiva la localizzazione nei pressi di Brignole. I due turisti che hanno denunciato, una coppia australiana, hanno fornito la descrizione di bagaglio e contenuto all’ufficio denunce della polizia ferroviaria di Brignole, e in poco tempo gli agenti sono risaliti al presunto autore del furto mentre si trovava ancora sui binari, disceso da poco dal treno a bordo del quale era stata asportata la valigia segnalata.

L’uomo aveva con sé non solo la valigia dei turisti australiani, ma uno zaino risultato rubato a un turista ucraino. L’uomo è stato quindi arrestato e dopo la direttissima sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

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