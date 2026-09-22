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Tigullio

Furti a bordo delle corriere, in manette due donne

Questa volta la vittima si è accorta della manovra e ha trattenuto le due autrici sino all'arrivo dei carabinieri

carabinieri

Santa Margherita Ligure. I carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure hanno arrestato per furto aggravato due donne, una 22enne italiana e una 27enne bosniaca.

Stando a quanto ricostruito dai militari lunedì pomeriggio le due donne, mentre si trovavano a bordo di un autobus nei pressi della stazione di Santa Margherita Ligure, sono riuscite a rubare il portafoglio dalla borsa di una turista polacca 50enne.

La vittima però si è accorta del furto e le ha trattenute, chiamando il 112. I militari hanno recuperato e restituito il portafogli, contenente circa 500 euro, alla proprietaria e arrestato le due donne.

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