Apertivi “in blu”, musica, moda e sport: gli eventi del Fuori Salone per il Nautico 2026

Genova. È stata presentata questa mattina a Palazzo Tursi la nuova edizione del Fuori Salone, la rassegna di eventi in occasione del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal primo al 6 ottobre.

Gli appuntamenti sono numerosi e spaziano dalla musica elettronica – con l’arrivo della dj Novah – alla classica, con l’avvio di Ottobre Paganini, passando per lo sport, la moda, il consueto “aperitivo in blu” e tanto altro. A questo link potete trovare il programma completo in costante aggiornamento.

Alla presentazione di stamani anche la sindaca Silvia Salis: “Il Fuori Salone è un’occasione per rendere tutta la città partecipe di un appuntamento che porta Genova al centro dell’attenzione internazionale, creando momenti di incontro tra chi arriva per il Nautico e chi qui vive ogni giorno – dichiara – è importante che questa partecipazione coinvolga anche le ragazze e i ragazzi, con proposte diverse che permettano loro di coltivare le proprie passioni e scoprirne di nuove, dalla musica all’arte, dallo sport alla cultura”.

“Il grande evento con la dj Novah al Porto Antico va in questa direzione: offrire ai giovani un appuntamento di grande richiamo, capace di parlare ai loro interessi e di portare nuovo pubblico in città. La collaborazione con le imprese e i soggetti privati che sostengono le manifestazioni è preziosa, perché permette di ampliare e qualificare l’offerta, condividendo con le istituzioni l’impegno per una Genova più viva e attrattiva. È anche attraverso queste sinergie che possiamo rafforzare il respiro internazionale del Salone Nautico e della città”.

“Il Fuori Salone nasce dalla volontà di portare il Salone Nautico oltre i confini della fiera e coinvolgere direttamente la città, valorizzandone la bellezza, le tradizioni e le tante realtà che ogni giorno ne costruiscono l’identità. Abbiamo lavorato per realizzare un programma di qualità, capace di mettere insieme la storia e la contemporaneità di Genova: dai suoi palazzi, dalla cultura e dall’artigianato fino alla musica, all’arte, allo sport e all’enogastronomia, con appuntamenti che spaziano dalle nostre tradizioni a eventi e artisti di livello internazionale”, continua il consigliere delegato ai Grandi eventi, Lorenzo Garzarelli.

“È proprio questo il valore del programma – conclude – raccontare una Genova fedele alla propria identità, ma allo stesso tempo aperta al nuovo e capace di rinnovarsi. Il Fuori Salone è il risultato del lavoro di tante realtà del territorio che hanno scelto di collaborare per offrire a chi arriva per il Nautico, e ai genovesi, un’occasione in più per vivere e scoprire la città”.

Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico, aggiunge: “Ospitare nei nostri spazi a mare una star della musica elettronica come Novah è un segno della maturità operativa della società Porto Antico di Genova. L’esibizione, organizzata nell’ambito del Fuori Salone, si svolgerà su un palco mobile, che si alza e ruota a 360° su sé stesso, installato tra il Bigo e Calata Mandraccio. Sarà uno spettacolo imperdibile. Che si tratti di nautica, musica o sport, la missione della Porto Antico è far funzionare la macchina complessa dei grandi eventi, che trovano la propria sede ideale nelle ambientazioni straordinarie del porto storico e del Waterfront di Levante. La sfida oggi si vince in rete: mettere le nostre strutture e la nostra esperienza a servizio delle istituzioni e del territorio è il modo più concreto per rendere Genova sempre più attrattiva e internazionale”.

«Il Salone Nautico è da sempre l’evento clou del cartellone genovese, e quest’anno il Comune e la Camera hanno scelto di rilanciare un fuori salone di tutto rispetto – dice Alessandro Cavo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio – Lo abbiamo fatto insieme alle associazioni di categoria che ogni giorno dell’anno animano la città per renderla più vivibile per i residenti e attrattiva per i turisti: senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile. Per questo programma puntiamo su aperitivi, profumi, violini, arte e moda in quella parte di Genova che va dal waterfront di Levante a via Garibaldi, passando per Galleria Mazzini, che vogliamo rilanciare come salotto della città».

Tra gli appuntamenti più rilevanti, appunto, il concerto della dj Novah, astro nascente della musica elettronica mondiale, venerdì 2 ottobre in piazzale Mandraccio, al Porto Antico.

Poi la solidarietà per la Fondazione Gigi Ghirotti con “Non ti scordar di me”, sabato 3 ottobre in piazza De Ferrari, l’Aperitivo in Blu in Galleria Mazzini, lunedì 5 ottobre (accesso su prenotazione a questo link), organizzato da Confcommercio con il sostegno della Camera di Commercio. E poi gli eventi di Ottobre Paganini, inaugurati con un concerto venerdì 2 ottobre a Palazzo Ducale.

Gli eventi del Fuori Salone, organizzati in diversi filoni tematici, sono realizzati con la collaborazione di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Iren.