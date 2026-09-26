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Pericolosi

Fuochi vietati ai laghetti della Val Varenna, dai carabinieri sanzioni per 60mila euro

Multe salatissime per la violazione delle norme sul rischio incendi: ecco il bilancio dei controlli nel periodo estivo

carabinieri controlli val varenna

Genova. Sei sanzioni per un valore complessivo di 60mila euro. È il bilancio dei controlli estivi effettuati dai carabinieri nella zona dei laghetti della Val Varenna, in particolare per l’accensione di fuochi in violazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Alle attività di monitoraggio hanno partecipato la compagnia di Arenzano e i nuclei forestali di Campo Ligure, Arenzano, Rivarolo, Busalla, Genova Prato, Montoggio e Rapallo. In Val Varenna erano state segnalate criticità per il transito degli autobus e violazioni in materia ambientale.

I militari hanno controllato numerosi soggetti e mezzi e hanno elevato diverse sanzioni in violazione del codice della strada, soprattutto a veicoli parcheggiati in divieto di sosta che intralciavano il traffico sulla strada. L’altro fronte riguardava le condotte più pericolose per l’ecosistema locale, tra cui appunto il rischio incendi.

I controlli dei carabinieri, secondo quanto comunicato, continueranno regolarmente anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative ambientali e la sicurezza del territorio.

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