Fuochi a Recco, il programma dell’8 settembre tra spettacoli pirotecnici e devozione

Recco si prepara a celebrare l’8 settembre in onore di Nostra Signora del Suffragio, la festa più amata e più sentita da tutta la città. In programma i tradizionali fuochi d’artificio, i botti degli antichi mascoli liguri, la processione e gli stand gastronomici che richiamano tantissimi visitatori. La festa della Suffragina è un evento che coinvolge tutta la città di Recco tra emozioni, folclore e devozione.

“Anche quest’anno le strade saranno affollate da migliaia di partecipanti – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – perché questa tradizione, religiosa e spettacolare, è parte integrante della comunità recchese e conferma la capacità della città di attrarre e coinvolgere. La festa rinsalda il legame tra rito e cultura, tra fede e storia”. Il primo cittadino ringrazia inoltre gli uffici comunali e le centinaia di volontari impegnati da mesi nell’organizzazione: “Il loro lavoro permette di vivere giorni davvero straordinari. Ringrazio inoltre i numerosi Comuni che ci sostengono con l’invio dei loro agenti di Polizia locale per garantire i servizi di sicurezza e la viabilità”.

L’uso dell’auto per raggiungere Recco è vivamente sconsigliato meglio servirsi del treno o dell’autobus. Trenitalia ha messo a disposizione treni speciali nella notte tra il 7 e 8 settembre e l’8 e il 9 settembre sia da Genova, sia dal ponente sia dal levante. Anche Amt, in occasione dei festeggiamenti, effettuerà corse straordinarie serali da Genova, Calcinara, Gattorna e Rapallo che partiranno da Recco mezz’ora dopo la fine degli spettacoli pirotecnici.

Il programma dell’8 settembre

Il giorno della Suffragina, si aprirà alle ore 3.30 il saluto alla Vergine con la tradizionale sparata di mascoli dei Quartieri. Alle ore 4.30 sarà celebrata la Messa dell’alba presieduta da Dom Francesco Pepe, Priore del monastero San Prospero di Camogli; alle ore 11 la città si raccoglierà per la Solenne Concelebrazione, presieduta da padre Agnello Stoia, parroco della Basilica di San Pietro in Vaticano, con l’offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine. Al termine, ore 12.30, è prevista la sparata dei mascoli del Quartiere Verzemma, seguita alle 13 dallo spettacolo pirotecnico dal molo di ponente, curato da Senatore Firework- Cava dei Tirreni (Sa).

La sera, alle ore 20, si svolgerà il Canto dei Secondi Vespri e la Solenne Processione sarà accompagnata dalle tradizionali sparate di mascoli.

Dalle ore 23 si alterneranno i tre spettacoli pirotecnici:

– Quartiere Bastia, dal molo di levante, curato da Piromagia di Salvatore Russo – Pannarano (Bn);

– Quartiere Ponte, dal molo di ponente, curato Carmine Lieto – Visciano (NA);

– Quartiere Collodari, dal molo di ponente, curato da La Rosa International Fireworks — Bagheria (PA).

A mezzanotte, nel greto del torrente, la sparata di mascoli antistante il Santuario del Quartiere San Martino chiuderà la giornata dedicata alla Patrona.