Da Torino alla val Trebbia in cerca di funghi di notte: multa e sequestro del “bottino”

Fontanigorda. La stagione dei funghi è ufficialmente partita, e iniziano ad arrivare anche le prime multe per chi non ne rispetta le regole.
A Fontanigorda, in alta val Trebbia, due uomini sono stati multati dai carabinieri forestali per avere raccolto funghi in orario notturno. Entrambi residenti in provincia di Torino, stavano esplorando i boschi con torce frontali, violando le normative che vietano la ricerca dei funghi epigei dopo il tramonto.
Per ciascuno è scattata una sanzione amministrativa di 200 euro, accompagnata dal sequestro immediato del raccolto, stimato in circa 3 chilogrammi di funghi a testa. L’operazione rientra in una capillare attività di monitoraggio del territorio dell’slta Val Trebbia finalizzata alla tutela del patrimonio naturalistico.
Nel solo anno in corso, i controlli dei militari in questo ambito hanno già prodotto circa 30 sanzioni amministrative, per un totale superiore ai 3.000 euro, e il sequestro complessivo di quasi 50 chilogrammi di funghi raccolti illecitamente.