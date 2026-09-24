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Da Torino alla val Trebbia in cerca di funghi di notte: multa e sequestro del “bottino”

Da inizio anno i carabinieri forestali hanno staccato 30 sanzioni amministrative, per un totale superiore ai 3.000 euro, e sequestrato quasi 50 chilogrammi di funghi

funghi

Fontanigorda. La stagione dei funghi è ufficialmente partita, e iniziano ad arrivare anche le prime multe per chi non ne rispetta le regole.

A Fontanigorda, in alta val Trebbia, due uomini sono stati multati dai carabinieri forestali per avere raccolto funghi in orario notturno. Entrambi residenti in provincia di Torino, stavano esplorando i boschi con torce frontali,  violando le normative che vietano la ricerca dei funghi epigei dopo il tramonto.

Per ciascuno è scattata una sanzione amministrativa di 200 euro, accompagnata dal sequestro immediato del raccolto, stimato in circa 3 chilogrammi di funghi a testa. L’operazione rientra in una capillare attività di monitoraggio del territorio dell’slta Val Trebbia finalizzata alla tutela del patrimonio naturalistico.

Nel solo anno in corso, i controlli dei militari in questo ambito hanno già prodotto circa 30 sanzioni amministrative, per un totale superiore ai 3.000 euro, e il sequestro complessivo di quasi 50 chilogrammi di funghi raccolti illecitamente.

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