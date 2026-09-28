Scivola sul sentiero mentre cerca i funghi: donna di 81 anni muore al San Martino

Genova. Un’anziana di 81 anni è deceduta all’ospedale San Martino di Genova a seguito delle ferite riportate in un incidente nei boschi di Neirone, tra le frazioni di San Marco Durri e Ognio.

Nel pomeriggio di oggi, la donna si trovava a cercare funghi con il marito quando è scivolata lungo un sentiero, battendo violentemente la testa e perdendo i sensi.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria con personale infermieristico, i Vigili del Fuoco e la Croce Verde di Lumarzo. Data la gravità delle condizioni della donna, andata in arresto cardiaco, i sanitari ne hanno disposto la rianimazione e l’intubazione sul posto. Per permettere l’intervento dell’elisoccorso Drago e il recupero dell’infortunata è stato necessario disboscare parzialmente l’area. Trasferita con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Martino, la donna è deceduta alcune ore dopo l’arrivo al pronto soccorso.