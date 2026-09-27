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Ennesimo

Scivola e si rompe una caviglia, intervento di soccorso per un fungaiolo di 48 anni

È successo nei boschi vicino a Barbagelata. Necessario l'ausilio dell'elicottero

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Genova. Soccorso alpino e vigili del fuoco in azione nell’entroterra di Genova, questa mattina, per aiutare un fungaiolo che si è infortunato nei boschi.

L’intervento in zona Barbagelata. L’uomo, 48 anni, residente in Piemonte, è scivolato e si è procurato la frattura della caviglia sinistra.

Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria e l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco.

Dopo aver immobilizzato la caviglia del fungaiolo, i soccorritori lo hanno posizionato su barella, poi l’elicottero lo ha portato all’ospedale San Martino di Genova.

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