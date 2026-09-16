Ritrovato in buone condizioni di salute il fungaiolo disperso a Fontanigorda

Fontanigorda. È stato ritrovato nella notte, attorno alle 23.10 il fungaiolo disperso ieri sera a Fontanigorda.

L’uomo, 91 anni, è stato trovato da persone del posto in località Lago in buone condizioni di salute.

Ieri sera erano stati attivati il soccorso alpino di Genova e Tigullio, i vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana, la protezione civile, l’associazione nazionale alpini e i carabinieri.

Una volta ritrovato e accertato che non fosse ferito, è stato riaccompagnato a casa dai famigliari.