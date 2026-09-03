Sette fungaioli recuperati in un giorno nell’entroterra genovese, l’allarme dei vigili del fuoco

Genova. Ben sette fungaioli sono stati recuperati oggi dai vigili del fuoco nell’entroterra di Genova. Un boom di soccorsi legato all’inizio della stagione favorevole, ma anche all’imprudenza che talvolta caratterizza chi si avventura nei boschi.

La centrale è stata allertata per una persona caduta sull’Alta via dei monti liguri al confine con lo Spezzino, poi un altro fungaiolo ha accusato un problema alla caviglia nella zona di Fontanigorda. In Val Graveglia è stato attivato l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga per una persona con un trauma agli arti.

Ben tre cercatori di funghi in difficoltà sono stati recuperati con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco nei dintorni di Montebruno e poco dopo lo stesso mezzo è stato inviato nei pressi di Torriglia per un intervento analogo.

Dai vigili del fuoco di Genova viene ribadito l’invito a usare prudenza e buonsenso prima di inoltrarsi in zone impervie. “Oggi abbiamo avuto difficoltà a coordinare tutti gli interventi contemporaneamente – spiegano dalla centrale -. Molte persone non trovano il sentiero o magari sono anziani e tendono ad affaticarsi. Una persona diabetica ha avuto un calo glicemico e non riusciva più a tornare. È necessario almeno attrezzarsi per non mettersi in pericolo”.