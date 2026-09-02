Va a funghi sul Penna ma si infortuna e rimane bloccata sul monte: 60enne recuperata con l’elicottero

Genova. Intervento in zona Casermette del Penna a Santo Stefano d’Aveto per una cercatrice di funghi di 62 anni, residente nel pavese, che, inciampando, si è procurata la distorsione della caviglia destra e non riusciva a proseguire.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria che ha provveduto a prestare le prime cure. A seguire è intervenuto anche l’elisoccorso Drago con il suo equipaggio.

La donna è stata recuperata è portata in piazzola a Cogorno. Da qui, in ambulanza, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. La persona che era in cerca di funghi con l’infortunata è stata accompagnata dal Soccorso alpino alla propria autovettura