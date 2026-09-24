A Genova arriva il “Fugassa Festival”: 15 appuntamenti e 10 stand da sei regioni italiane

Genova. Più di 15 appuntamenti, oltre 10 stand e sei regioni italiane rappresentate per due giornate dedicate alla focaccia genovese e alla cultura dell’arte bianca. È stata presentata questa mattina, nella Sala Trasparenza di Regione Liguria, la prima edizione del Fugassa Festival, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre nella piazza delle Feste del Porto Antico di Genova.

La manifestazione è promossa da Confcommercio Genova e Associazione Panificatori, in collaborazione con Confesercenti, CNA e Confartigianato. Realizzata con il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio del Comune di Genova. Amiu sarà partner ambientale dell’evento.

Il Festival partirà da uno dei prodotti simbolo di Genova per costruire intorno alla focaccia un programma che unisce gastronomia, cultura, storia, professioni e intrattenimento. Accanto agli stand, dove sarà possibile assaggiare focaccia e specialità dell’arte bianca provenienti non soltanto dalla Liguria ma anche da Calabria, Puglia, Toscana, Lombardia e Piemonte, senza dimenticare la Focaccia con il formaggio del Consorzio di Recco, il programma proporrà show cooking, laboratori per bambini e famiglie, talk, aperitivi, musica e appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio.

“La storia della nostra associazione è da sempre legata a doppio filo a quella dell’Associazione Panificatori, nata insieme a Confcommercio ben 80 anni fa – ha dichiarato Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Proprio dalla nostra associazione è nata, anni fa, l’idea di creare il Marchio Focaccia Genovese per tutelare la ricetta originale. Oggi compiamo un passo strategico fondamentale cedendo il Marchio alla Camera di Commercio di Genova: siamo infatti convinti che questo passaggio permetterà di far partire una grande campagna di comunicazione per valorizzare e rendere ancora più celebre il nostro prodotto d’eccellenza per antonomasia. Era da tempo che desideravamo realizzare il Fugassa Festival e siamo davvero orgogliosi di esserci riusciti oggi, grazie all’entusiastica adesione di tutte le associazioni di categoria, della nostra associazione nazionale Assipan e, soprattutto, alla straordinaria disponibilità e passione dei nostri operatori e panificatori, che sono il vero motore di questa iniziativa. Infine, mi preme ricordare con orgoglio che Confcommercio presidia da anni la continuità di questa tradizione attraverso la Scuola di Panificazione di Iscot Liguria: una realtà fondamentale che forma i giovani, mantiene vivo un mestiere antico e offre straordinarie opportunità di occupazione per il futuro del nostro territorio”.

Uno dei fili conduttori della manifestazione sarà il Marchio Focaccia Genovese, nato per tutelare e valorizzare il prodotto realizzato nel rispetto del disciplinare di produzione e oggi al centro di un percorso di rilancio e promozione. Il Festival sarà l’occasione per raccontarne il valore al grande pubblico e, allo stesso tempo, mettere al centro le imprese e i panificatori che ogni giorno custodiscono una delle produzioni più identitarie della città.

“Siamo molto contenti di questa prima edizione del Fugassa Festival – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Noi vogliamo supportare tutte le attività che possano dare a questo cibo una diffusione nazionale e internazionale: la focaccia fa parte della nostra tradizione culinaria, per portare il marchio della Liguria e di Genova in Italia e nel mondo. I ‘foresti’ la chiamano focaccia bianca o pizza bianca, termini che sono assolutamente aboliti nel nostro linguaggio. La focaccia è anche un finger food, può essere mangiata mentre si passeggia, senza bisogno di un piatto e delle posate e questo è un grande pregio. La cosa importante per assaporarla al meglio è tenere il lato con olio e sale verso la lingua e non verso il palato. Qui a Genova la tradizione vuole che la focaccia venga ‘pucciata’ nel cappuccino, anche quella con le cipolle, una vera delizia. Tutto questo senza dimenticare l’aspetto del wellness, legato alla colazione salata, molto diffusa all’estero: qui si fa con focaccia e cappuccino”.

“La focaccia genovese non è soltanto un’eccellenza gastronomica. È identità, tradizione, lavoro. Dietro ogni teglia ci sono le professionalità di una filiera dell’artigianato e del commercio che contribuisce alla crescita economica e all’attrattività del nostro territorio – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con la prima edizione del Fugassa Festival inauguriamo con Confcommercio Genova un percorso di valorizzazione di un prodotto iconico che ci auguriamo, come successo per il campionato mondiale del pesto genovese, possa diventare appuntamento fisso del nostro calendario di eventi”.

“Con l’acquisizione del Marchio Focaccia Genovese, la Camera di Commercio ha inteso avviare un percorso di valorizzazione di uno dei prodotti simbolo del nostro territorio, nello stesso spirito che ha guidato l’acquisizione del Campionato Mondiale del Pesto Genovese al Mortaio e le iniziative del sistema Liguria Gourmet – ha dichiarato Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova -. Il Fugassa Festival è un importante tassello di questo percorso e la partecipazione di tutte le associazioni del commercio e dell’artigianato testimonia un impegno corale nella promozione delle nostre eccellenze”.

Il Fugassa Festival punta a raccontare la focaccia non soltanto come prodotto gastronomico ma come parte della storia, dell’economia e dell’identità culturale di Genova. Una dimensione che sarà approfondita anche attraverso uno speciale percorso proposto dal Museo Diocesano di Genova, presente al Festival con un proprio point.

La passeggiata partirà dal Porto Antico e attraverserà i carruggi del centro storico seguendo toponimi e luoghi legati alle antiche attività commerciali ed enogastronomiche della città. Tra le tappe ci sarà la Basilica di Santa Maria delle Vigne, dove è custodito un atto notarile del 1229 che testimonia l’esistenza di un contratto d’uso del forno della basilica, affidato per cinque anni a un fornaio di nome Oberto: una testimonianza documentaria della profondità storica del rapporto tra Genova, i suoi forni e la cultura del pane.

Il percorso si concluderà al Museo Diocesano, dove il racconto proseguirà attraverso le opere delle collezioni e il significato simbolico e sacro del pane. Al termine, i partecipanti riceveranno un voucher per degustare una “slerfa” di focaccia negli stand del Festival. Al rapporto tra focaccia, storia della città e territorio sarà dedicato anche l’incontro di domenica “Dall’acqua al forno: Genova e la storia della focaccia”, realizzato insieme al Museo Diocesano e alla Federazione per la tutela e valorizzazione dell’Acquedotto Storico di Genova.

Il programma riserverà anche un’attenzione particolare ai temi della corretta nutrizione e della panificazione inclusiva, per garantire il piacere della focaccia a ogni esigenza alimentare: un approfondimento realizzato grazie al contributo della Società Italiana di Nutrizione Umana e alla presenza di AIC Liguria. Spazio poi alla formazione e al futuro del mestiere con la Scuola di Panificazione di Iscot Liguria Confcommercio e Assipan.

“La focaccia genovese è uno dei simboli più autentici della nostra città: appartiene alla quotidianità dei genovesi, alla memoria delle famiglie e a quel patrimonio di profumi e saperi che attraversa generazioni – ha dichiarato la consigliera comunale Francesca Ghio -. Il Fugassa Festival è una bella occasione per celebrare questa tradizione e, nello stesso tempo, per raccontare il lavoro delle tante persone che ogni giorno la mantengono viva. E’ anche importante riuscire a trasmettere questo patrimonio anche alle giovani generazioni perché custodire una tradizione significa renderla viva e capace di continuare nel futuro”.

Il Fugassa Festival aprirà ufficialmente sabato alle 15, con uno speciale taglio del nastro nel segno della focaccia, prima di entrare nel vivo di un programma che, nell’arco delle due giornate, proporrà più di 15 appuntamenti e oltre 10 stand per scoprire e assaporare focaccia e specialità dell’arte bianca dalla Liguria e da altre 5 regioni italiane. Talk, show cooking, degustazioni, laboratori, incontri dedicati alla storia e alla cultura della focaccia e momenti di intrattenimento accompagneranno il pubblico fino al Fugassa Party con I Trilli, che chiuderà la giornata di sabato.

Domenica il Festival ripartirà dalle 10 con la riapertura degli stand e, dalle 10.30, con “Mani in pasta”, il laboratorio dedicato a bambini e famiglie. Da lì il programma proseguirà per tutta la giornata alternando incontri, approfondimenti e show cooking dedicati alla focaccia genovese, all’arte bianca e alle diverse tradizioni regionali.

Una manifestazione nata e realizzata anche grazie al lavoro condiviso tra tutte le associazioni di categoria del territorio.

“Il Fugassa Festival rappresenta un’importante occasione per valorizzare uno dei prodotti più autentici della nostra tradizione e, soprattutto, il lavoro delle imprese che ogni giorno contribuiscono a mantenerla viva – ha dichiarato Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova -. La focaccia genovese non è soltanto un’eccellenza gastronomica ma un elemento della nostra identità, capace di raccontare Genova e di rappresentare un’attrattiva per i visitatori. Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante fare sistema tra associazioni di categoria, istituzioni e operatori economici per promuovere il territorio e le sue produzioni. Come Confesercenti crediamo nel valore di iniziative che sappiano coniugare tradizione, sviluppo economico e promozione turistica, creando nuove opportunità per le attività commerciali e per l’intera città”.

“La focaccia è semplice solo in apparenza: dietro ogni produzione ci sono esperienza, manualità, tempi di lavorazione e attenzione alle materie prime – ha sottolineato Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova -. Il Festival offre l’occasione per far comprendere al pubblico quanto lavoro e quanta competenza siano necessari per ottenere un prodotto di qualità. Valorizzare questa eccellenza significa anche riconoscere il valore delle imprese che custodiscono e rinnovano quotidianamente il saper fare artigiano”.

“CNA Genova aderisce con convinzione al Fugassa Festival perché rappresenta perfettamente ciò che significa valorizzare il saper fare e la cultura artigiana della nostra città – ha detto Matteo Moretti, presidente CNA Genova -. La focaccia genovese non è soltanto un prodotto che appartiene alla nostra tradizione gastronomica, ma è il risultato di competenze, manualità, esperienza e passione che si tramandano nel tempo. Dietro ogni ‘slerfa’ ci sono persone, imprese e professionisti che ogni giorno trasformano materie prime semplici in un prodotto capace di raccontare Genova in Italia e nel mondo. Per questo riteniamo importante che un evento come questo metta al centro non solo la focaccia, ma soprattutto chi la produce e il mestiere che la rende possibile”.

Il programma

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 15.00 | Inaugurazione del Fugassa Festival

Apertura ufficiale della prima edizione della manifestazione e saluti istituzionali.

Ore 15.30 | Si sforna la prima focaccia!

Il primo momento simbolico del Festival: la focaccia appena sfornata dà ufficialmente il via alle due giornate al Porto Antico.

Ore 16.30 | Focaccia per tutti? Dalla ricetta tradizionale alla versione gluten free

Talk dedicato all’alimentazione, all’importanza della nutrizione consapevole e dell’offerta gluten free e al mestiere del panificatore. Con il contributo di SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), AIC Liguria (Associazione Italiana Celiaci) e Scuola di panificazione di Iscot Liguria – Confcommercio. Partecipano: prof.ssa Livia Pisciotta (presidente SINU Liguria e Sardegna), prof.ssa Raffaella Boggia (DIFAR Università di Genova), Francesco Caso (presidente AIC Liguria), Oscar Cattaneo (presidente Iscot Liguria – Confcommercio).

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 17.10 | A tu per tu con Giacomo Mojoli

La focaccia: da “cibo di strada” a motore di attrazione turistica sostenibile e destagionalizzata.

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 17.30 | Come nasce la vera focaccia genovese

Show cooking dedicato alla preparazione della focaccia genovese: ingredienti, lavorazione, lievitazione e cottura per scoprire dal vivo i segreti di uno dei simboli gastronomici di Genova. Con Mauro Viviani, a cura della Scuola di panificazione di Iscot Liguria – Confcommercio.

Ore 18.00 | Focaccia e gelato: due eccellenze si incontrano

Un incontro originale tra due protagonisti della tradizione, per scoprire accostamenti, sapori e nuove interpretazioni di due eccellenze del territorio. In collaborazione con Confesercenti.

Dalle 18.45 | L’aperitivo genovese: focaccia e vino bianco e il cocktail del portuale

Brindisi di apertura e intervento di Maurizio Caviglia (Segretario generale Camera di Commercio di Genova): “Tradizione, territorio e imprese: il valore del marchio Focaccia Genovese”.

A seguire: aperitivo curato dai Bartender di Liguria Gourmet Bartender.

Ore 21.00 | Fugassa Party con I Trilli

La prima giornata del Fugassa Festival si conclude con la musica e l’ironia della tradizione genovese nel concerto de I Trilli.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Ore 10.00 | Riapertura del Fugassa Festival

Ripartono gli stand e le attività della seconda giornata della manifestazione.

A seguire, intervento di Alessandro Alessandri: “La focaccia genovese, origini e futuro: un racconto dedicato alla focaccia, alla sua produzione artigianale e al profondo legame con la vita della città”. A cura di CNA Genova.

Ore 10.30 | Mani in pasta

Laboratorio per bambini e famiglie con Valentina Venuti (Nondisolopane): un appuntamento per avvicinare anche i più piccoli all’arte della panificazione attraverso un’esperienza pratica e divertente.

Ore 11.30 | Il Marchio incontra i panificatori

Un confronto dedicato al Marchio Focaccia Genovese e ai suoi protagonisti: i panificatori. Un’occasione per approfondirne valore, identità e prospettive. Intervengono: Maurizio Caviglia (segretario generale Camera di Commercio di Genova), Sergio Carozzi (direttore CLP), Gino Petrucco (presidente Associazione panificatori Confcommercio Genova).

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 12.00 | Show cooking l’Italia dei pani e delle focacce

Pane di grano saraceno all’uva. A cura di Antonio Condò, presidente panificatori Assipan Confcommercio Como.

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 14 | Focacceramica

A cura di Confartigianato.

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 14.30 | Dall’acqua al forno: Genova e la storia della focaccia*

Un racconto tra storia, città e cultura alimentare, dall’antico acquedotto genovese alla tradizione dei forni. Intervengono: Paola Martini (conservatrice Museo Diocesano di Genova), Nicola Gabellieri (professore associato in Geografia presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell’Università di Genova), Salvatore Russo (presidente Federazione per la tutela e valorizzazione dell’acquedotto storico della Valbisagno).

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 15.30 | L’arte bianca in Italia: tradizione, mestiere e futuro

Talk dedicato all’arte bianca e alle trasformazioni del settore, col confronto tra Assipan nazionale, professionisti ed esperti del mondo della panificazione. Intervengono: Antonio Tassone (presidente nazionale Assipan), Alessandro Cavo (presidente Confcommercio Genova), Simona Marciano (rappresentante di seconda generazione e memoria storica dell’Associazione panificatori).

Conducono Marco Benvenuto e Sergio Rossi.

Ore 16.00 | Focaccia col formaggio del Consorzio di Recco

Show cooking dedicato alla Focaccia col formaggio del Consorzio di Recco. Con Daniela e Lucio Bernini.

Ore 16.30 | Show cooking l’Italia dei pani e delle focacce

Show cooking dedicato alle focacce speciali e regionali: ricette, ingredienti e tradizioni per raccontare le diverse espressioni dell’arte bianca italiana. Con panificatori provenienti da Puglia, Calabria, Toscana e Liguria.

Ore 17.45 | Chiusura del Fugassa Festival

Saluti conclusivi e chiusura della prima edizione della manifestazione.

*UN VIAGGIO NELLA STORIA DELLA FOCACCIA

In occasione della prima edizione del Fugassa Festival il Museo Diocesano di Genova, presente con un point all’interno della manifestazione, proporrà uno speciale percorso alla scoperta delle radici storiche e culturali della focaccia.

La passeggiata partirà dal Porto Antico e attraverserà i carruggi del centro storico, seguendo toponimi e luoghi legati alle antiche attività commerciali ed enogastronomiche della città. Il percorso raggiungerà la Basilica di Santa Maria delle Vigne, dove è custodito un atto notarile che testimonia l’esistenza di un contratto d’uso del forno della basilica, per concludersi al Museo Diocesano. Qui, attraverso le opere conservate nelle collezioni, il racconto si allargherà al significato simbolico, eucaristico e sacro del pane.

Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno un voucher per degustare gratuitamente una “slerfa” di focaccia presso gli stand del Fugassa Festival.