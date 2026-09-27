Fugassa Festival, al porto antico 10mila presenze in due giorni e una tonnelata di focaccia consumata

Genova. Quasi 10mila presenze in due giorni e oltre una tonnellata di focaccia e prodotti da forno consumati negli stand. Sono i numeri che accompagnano la chiusura della prima edizione del Fugassa Festival, che sabato 26 e domenica 27 settembre ha portato alla piazza delle feste del porto antico di Genova visitatori, panificatori e specialità dell’arte bianca provenienti dalla Liguria e da altre cinque regioni italiane: Calabria, Toscana, Puglia, Lombardia e Piemonte.

Un’affluenza distribuita nell’arco delle due giornate, che ha visto alternarsi genovesi e turisti tra i più di 10 stand e gli oltre 15 appuntamenti proposti. Lunghe file agli ingressi nella giornata di sabato, con una partecipazione proseguita fino alla serata e al Fugassa Party, chiuso dal concerto de I Trilli.

Domenica mattina pienone al laboratorio “Mani in pasta” dedicato ai bambini e alle famiglie, mentre particolare apprezzamento hanno riscosso anche i tour organizzati dal Museo Diocesano di Genova, alla scoperta delle radici storiche e culturali della focaccia attraverso i luoghi del centro storico.

Accanto alla componente gastronomica e di intrattenimento, il pubblico ha seguito con attenzione anche gli show cooking, le conferenze e i momenti di confronto e approfondimento dedicati alla focaccia, alla sua storia e alle tradizioni dell’arte bianca.

“La risposta di questa prima edizione è andata oltre le nostre aspettative e ci restituisce soprattutto la soddisfazione di vedere come un’idea costruita intorno a uno dei prodotti più identitari di Genova sia stata raccolta con grande entusiasmo – dichiara Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. In questi due giorni abbiamo visto partecipare tantissimi genovesi ma anche molti turisti, confermando la capacità della focaccia di essere insieme tradizione, identità e straordinario veicolo di promozione della città. Molto positiva anche la partecipazione agli incontri: volevamo che il Festival non fosse soltanto un’occasione per assaggiare la focaccia ma anche per raccontarla a tuttotondo. Per le prossime edizioni punteremo a coinvolgere ancora più regioni e ad ampliare ulteriormente le attività proposte”.

La manifestazione è stata promossa da Confcommercio Genova e Associazione Panificatori, in collaborazione con Confesercenti, CNA e Confartigianato. Realizzata con il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio del Comune di Genova. Amiu partner ambientale dell’evento.