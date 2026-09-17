Free Sport compie 10 anni: la festa al Porto Antico

Genova. Dieci anni di sport, incontri, progetti, traguardi e soprattutto persone. ASD Free Sport celebra il suo decimo anniversario e lo fa insieme alla città con una grande festa in programma sabato 19 settembre nella piazza delle Feste al Porto Antico.

Nata a Genova nel 2016, Free Sport promuove attività motorie e sportive rivolte a bambini, ragazzi e adulti con e senza disabilità, partendo da un principio che ne ha accompagnato la crescita fin dall’inizio: tutti devono avere la possibilità di raggiungere il proprio traguardo.

In dieci anni l’associazione è cresciuta fino a coinvolgere più di 150 atleti e atlete in numerose discipline sportive, costruendo parallelamente una rete di collaborazioni con scuole, istituzioni, associazioni e realtà del territorio. Accanto ai corsi sportivi sono nati progetti dedicati alle autonomie, all’inclusione scolastica e alla partecipazione sociale, fino alle esperienze più recenti, tra cui l’attività motoria e sportiva sviluppata all’interno dell’Istituto Giannina Gaslini, nel reparto di emato-oncologia pediatrica, e il progetto Liguria Coast to Coast, che nel giugno scorso ha attraversato la Liguria in bicicletta promuovendo un modello di ciclismo inclusivo e accessibile, grazie al supporto di Fondazione Carige e il progetto SportAbility di Stelle nello Sport sostenuto da Regione Liguria.

L’evento è sostenuto da Iren luce gas e servizi attraverso il progetto “L’Energia che accende lo sport”, promosso da Stelle nello Sport e gode del supporto di Porto Antico di Genova spa. A partire dal primo pomeriggio (ore 14), piazza delle Feste ospiterà laboratori, giochi e attività motorie inclusive aperti a tutti e tutte. Le proposte saranno pensate per favorire la partecipazione e il divertimento, attraverso esperienze adattabili alle differenti caratteristiche e possibilità di ciascuno. Le attività pratiche si alterneranno a momenti di racconto e condivisione, testimonianze e proiezioni di fotografie e video attraverso cui ripercorrere i progetti, gli incontri e i traguardi che hanno segnato i primi dieci anni di Free Sport.

Alle 16.30 è previsto il momento istituzionale, dedicato alla celebrazione del decennale insieme ai rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Uisp e delle realtà che hanno accompagnato e sostenuto la crescita dell’associazione. Il pomeriggio proseguirà alternando esperienze ludico-motorie, racconti, immagini, video e testimonianze, costruendo un percorso attraverso il quale conoscere Free Sport di ieri, di oggi e i progetti che ne accompagneranno il futuro.

Concluso il pomeriggio alla Piazza delle Feste, il decennale si sposterà ai Giardini Luzzati, dove avrà luogo la parte serale dell’evento. Alle 20.00 salirà sul palco il gruppo di espressione corporea di Free Sport, composto da ragazzi e ragazze con e senza disabilità, portando in scena uno dei percorsi che meglio rappresentano il modo in cui l’associazione intende l’inclusione: fare esperienze insieme, valorizzando l’espressione e le caratteristiche di ciascuno. A seguire sarà la musica di CIMINI ad accompagnare la festa, con il concerto in acustico organizzato in occasione dei dieci anni dell’associazione.