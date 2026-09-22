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Chi vuole intendere

“Seria e affidabile”, Francesca Ghio presiede il consiglio comunale e la t-shirt è un messaggio a Tajani

La capogruppo di Avs dopo le frasi considerate sessiste e che hanno fatto finire il vicepremier nell'occhio del ciclone

Generico settembre 2026

Genova. “Seria e affidabile”, la scritta bianca su sfondo nero è stampata sulla t-shirt indossata oggi da Francesca Ghio per presiedere la seduta di oggi del consiglio comunale di Genova.

Un messaggio ironico chiaramente rivolto al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, da giorni nell’occhio del ciclone per una battuta sulla lunghezza delle gonne indossate dalla compagna del figlio e sulle qualità delle donne.

Frasi, quelle pronunciate dal leader di Forza Italia, durante una kermesse, sulle quali poi lo stesso Tajani ha provato a fare dietrofront: “Sono stato frainteso, non ho mai voluto offendere, mi scuso”.

Immediata è stata la reazione di molte donne (e uomini) della politica, non soltanto dell’opposizione al governo. Tra queste Francesca Ghio, che è capogruppo di Avs a Tursi e che oggi sostituita, in qualità di vice, il presidente del consiglio comunale Claudio Villa.

Ghio già precedentemente aveva stigmatizzato le frasi di Tajani pubblicato sui social una propria fotografia in minigonna e la frase: “Pensa al tuo di corpo, e se hai tempo anche al diritto internazionale”.

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