Frana in via Posalunga, i residenti possono tornare a casa ma restano chiuse le aree esterne

Genova. Hanno ricevuto il via libera per tornare a casa le quattro famiglie sfollate lo scorso 21 agosto in via Posalunga, a Borgoratti, a causa di una frana provocata dall’ondata di maltempo con allerta arancione.

A darne notizia è l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante. La pubblica incolumità ha consentito il rientro nei quattro appartamenti sgomberati, ma rimangono interdette tutte le aree esterne tra cui i giardini e la strada privata di accesso ai box, chiusa per il rischio di crollo.

Il movimento franoso aveva interessato il retro del palazzo contrassegnato col civico 40 di via Posalunga, dove insistono i giardini degli appartamenti al piano terreno.

Si tratta dello stesso versante protagonista della frana che alla vigilia di Natale del 2022 provocò l’evacuazione di un intero palazzo con 46 persone, il civico 46, e lo sventramento di un appartamento al primo piano, fortunatamente vuoto nel momento del crollo. La competenza sulla manutenzione di quella parete rocciosa è stata per anni al centro di un contenzioso tra l’Agenzia del demanio e la cooperativa La Quercia, che nel 2015 aveva rinunciato alla proprietà.