Forza Italia, Salvatore Alongi torna nel partito e diventa commissario provinciale di Genova

Rapallo. Salvatore Alongi, già consigliere comunale di Rapallo e candidato alle elezioni regionali del 2020 con Forza Italia, torna nel partito di Berlusconi e assume l’incarico di commissario provinciale a Genova.

“Salvatore va il mio più caloroso bentornato nella grande famiglia di Forza Italia – dichiara il segretario regionale Carlo Bagnasco –. Il suo ritorno è stato accolto con grande favore da tutta la nostra comunità e dai nostri militanti. La sua esperienza, la conoscenza del territorio e la capacità di stare tra le persone rappresentano un valore aggiunto importante”.

“Siamo pronti ad affrontare le prossime sfide con una squadra sempre più forte e radicata. Con Salvatore avremo certamente una marcia in più per rendere Forza Italia ancora più forte e incisiva nella provincia di Genova e in tutta la Liguria”, aggiunge Bagnasco.

Prossimamente Forza Italia Liguria terrà una nuova conferenza stampa, alla presenza degli organismi regionali del partito, per presentare il nuovo assetto territoriale, le direzioni provinciali e i nuovi commissari provinciali.

“Continuiamo a costruire una Forza Italia aperta, organizzata e presente sul territorio. A Salvatore, personalmente e a nome di tutto il partito, auguro buon lavoro”, conclude Bagnasco.