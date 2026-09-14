In centro storico torna Forchette Foreste, il tour gastronomico alla scoperta delle cucine del mondo

Genova. Sette locali, sette Paesi e sette assaggi nei vicoli, alla scoperta delle cucine di Messico, Polonia, Albania, Vietnam, Spagna, Portogallo e Ecuador.

Domenica 27 settembre torna l’appuntamento con Forchette Foreste, l’evento promosso dai locali aderenti a Rete Contatto Genova che trasformerà il centro storico in una mappa gastronomica da percorrere a piedi.

Arrivato alla quinta edizione, Forchette Foreste sarà anticipato domenica 20 settembre, dalle 18 alle 21:30, dall’Aperitivo Foresto in piazza degli Embriaci, con tre assaggi gastronomici firmati Kowalski, Ristorante Veracruz e l’Embriaco Ristorante, speciali drink list a cura di Neat Whisky Bar e Lo Speziale Amari e Liquori, e per completare l’aperitivo dj set tematico. L’accesso è libero fino ad esaurimento posti: drink e piatto costano 8 euro ciascuno oppure 15 euro se combinati.

Le sette tappe di Forchette Foreste

Tornando alla giornata clou del 27 settembre, saranno cinque le fasce orarie di partenza, dalle 11:30 alle 16:30. Il ritrovo è in piazza San Lorenzo dove ritirare il kit completo di card, tasca, forchetta e mappa da scaricare con cui esplorare le proposte culinarie tra i caruggi, lungo un percorso che va a comporre un pranzo completo dall’antipasto al dolce attraverso quattro diversi continenti. Tre le tipologie di card: al costo di 28 euro la card classica e card la vegetariana, quest’ultima disponibile in numero limitato, e infine una card bimbi per i più piccini al costo di 15 euro con un menù di quattro assaggi dedicati ai più piccoli.

Si inizia dal Ristorante Veracruz di via San Bernardo 59r con la messicana Tostada de tinga de papantla – una tortilla di mais croccante con pollo sfilacciato, stufato con cavolo, verza e cipolla in una caratteristica salsa agrodolce – accompagnata da un’agua de tamarindo; il secondo antipasto, polacco, è la Krelka di Casciubba servita dal Kowalski in via dei Giustiniari 3r – una patata con la buccia farcita con orata, funghi e aromi per poi essere avvolta e cotta in una pasta sfoglia – alla quale è abbinata una woda chabrowa, acqua ai petali di fiordaliso.

Da Cantine Camilla di Vico degli Indoratori 20r si entra nel vivo con il Byrek di ricotta e spinaci – triangolo di pasta sfoglia dorata, farcito con un delicato ripieno di ricotta e spinaci, piatto unico tipico della cucina albanese – e un’acqua aromatizzata al cetriolo. Quindi ci si sposta da Big Belly di via dei Macelli di Soziglia 15r, per assaporare il Tofu marinato alla vietnamita, rosolato e glassato con salsa di soia, aceto di riso e peperoncino dolce, sorseggiando un’acqua al lemongrass, citronella, lime e menta.

Da Locanda Spinola in vico della Scienza 17r si passa ai secondi, iniziando con il classico Polpo alla gallega, scottato con maionese al lime e paprika affumicata, e un’acqua aromatizzata alla menta. Dalla Galizia al vicino Portogallo si giunge in Salita di San Francesco 2, da O Boteco, ed è la volta del Bacalhau è Brás, un baccalà sfilacciato con cipolle, patate croccanti e uova, completato con olive e prezzemolo fresco, da mangiare insieme a un bicchiere di acqua al limone, zenzero e chia.

Infine, il dolce, l’apoteosi del sapore da Romeo Viganotti in Salita del Prione 12r: protagonisti i Quimbolitos, soffici tortine ecuadoriane cotte al vapore, con vaniglia, limone e uvetta, accompagnati da una cioccolata calda con cioccolato dell’Ecuador al 70%, amido di mais, zucchero e cannella.

Il brindisi del percorso

Accanto all’itinerario tra i sapori del mondo, tre locali del centro storico presenteranno altrettanti drink speciali per la giornata: La Compagnia del 28 Erbe di piazza delle Erbe 28 servirà il Negroni Bianco, un twist contemporaneo su un grande classico: intenso, erbaceo e incredibilmente beverino; Negroneria Genovese di via San Bernardo 51r proporrà l’El Rojo, un cocktail esplosivo che lascia spazio alle note vegetali e affumicate del Mezcal; infine, Scurreria Beer & Bagel di via di Scurreria 22r spillerà la Knoblach Lager 5,1%, una birra chiara a bassa fermentazione, nella quale le note maltate sono bilanciate dalla luppolatura nobile tedesca.

Il giro del mondo in 80 vicoli

Nella stessa giornata di domenica 27 settembre il percorso culinario di Forchette Foreste diventa anche culturale per immergersi a tuttotondo nelle contaminazioni tra Genova e il mondo grazie al tour di ExploraTour Il Giro del mondo in 80 vicoli: un viaggio alla scoperta di Genova nel mondo e del mondo a Genova tra storie, rotte e particolari nascosti nel centro storico, con ritrovo alle 16 in Vico della Chiesa della Maddalena 20r c/o MaddAlive (angolo Via Garibaldi 8) della durata di un paio d’ore.