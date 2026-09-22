Fondazione Garrone lancia lo Young Advisory Board: al via la call dedicata ai giovani tra i 18 e 25 anni

Genova. Dare voce alle giovani generazioni, rendendole parte attiva del percorso strategico della Fondazione: con questo obiettivo Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con Ashoka Italia, lancia la call pubblica per la costituzione del proprio Young Advisory Board (YAB), un gruppo di giovani tra i 18 e i 25 anni che la affiancherà nella riflessione su attività e traiettorie di sviluppo.

Lo Young Advisory Board nasce come spazio strutturato, continuativo e autentico di collaborazione e dialogo intergenerazionale, pensato per portare all’interno della Fondazione esperienze, sensibilità e prospettive diverse e favorire una riflessione aperta sui temi che ne orientano la progettualità. Un luogo di partecipazione reale, non simbolica, in cui il contributo dei giovani possa entrare progressivamente nel lavoro della Fondazione.

“Dai giovani che si candideranno ci aspettiamo un apporto importante per la città, per il territorio e per il Paese, perché le attività della Fondazione non si fermano alla Liguria, ma si sviluppano in tutta Italia. Vogliamo ascoltare le loro idee, le loro domande e le loro proposte, affinché possano contribuire attivamente a leggere i contesti in cui vivono e a immaginare nuove possibilità.” commenta Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone. “Per noi lo Young Advisory Board rappresenta una grande opportunità: nel 2025 abbiamo festeggiato i nostri primi 20 anni e contiamo che questo, insieme al recentissimo ricambio generazionale nella governance della Fondazione, sia un passo decisivo nel nostro percorso evolutivo”.

I membri dello Young Advisory Board saranno chiamati a osservare e interpretare criticamente attività, priorità e contesti di riferimento della Fondazione, portando riflessioni e suggerimenti e prendendo parte, nel tempo, alla definizione di nuove linee di sviluppo. Inoltre, l’esperienza permetterà loro di conoscere più da vicino il funzionamento di una fondazione e il ruolo che il Terzo Settore può svolgere di fronte alle sfide del presente.

“Autenticità, inclusione, scambio paritario con il team e la governance, progressività e continuità nel tempo e coerenza rispetto ai valori e agli ambiti di intervento di Fondazione sono i principi su cui si fonda la nostra idea di Young Advisory Board” spiega Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone. “Cerchiamo ragazzi e ragazze che vogliano mettersi in gioco per creare cambiamento. Da parte nostra ci impegneremo a integrare pienamente il loro contributo nel nostro lavoro quotidiano e a stimolare un dialogo vivace e intenso con la governance”.

Lo YAB avrà una funzione consultiva e propositiva: i suoi componenti parteciperanno a momenti di scambio su temi rilevanti per la Fondazione, offriranno una lettura critica di iniziative e programmi e potranno formulare raccomandazioni, osservazioni e proposte progettuali. Il primo anno sarà dedicato soprattutto alla conoscenza, all’ascolto e all’orientamento, per permettere al gruppo di approfondire azioni, progetti e processi decisionali della Fondazione e costruire progressivamente un linguaggio comune.

La call è rivolta a giovani tra i 18 e i 25 anni e porterà alla costituzione di un gruppo composto da un minimo di 8 a un massimo di 12 partecipanti, che abbiano un legame significativo con Genova o con uno dei Comuni dell’area metropolitana, con particolare attenzione ai territori appenninici. Non sono richiesti specifici titoli di studio, status professionali o competenze specialistiche: nella valutazione saranno valorizzati soprattutto motivazione, curiosità, capacità di osservare criticamente il proprio contesto, disponibilità al confronto e al lavoro di gruppo, insieme alla pluralità di percorsi ed esperienze.

Il mandato dei componenti dello Young Advisory Board avrà durata triennale. Sono previsti circa 10 incontri all’anno, in presenza e online, oltre a momenti di confronto con lo staff e la governance, attività di gruppo e occasioni di approfondimento e formazione. Ogni anno il calendario sarà definito insieme alla Fondazione, lasciando inoltre ai membri la possibilità di proporre incontri e approfondimenti e di sviluppare iniziative e riflessioni autonome. È richiesta la partecipazione ad almeno il 75% del programma.

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A fronte dell’impegno richiesto, la Fondazione riconoscerà a ciascun componente un gettone annuale di 2.000 euro lordi, oltre a un’attestazione di partecipazione e alla possibilità di prendere parte a occasioni formative promosse o facilitate dalla Fondazione.

Per partecipare alla call è necessario compilare il modulo online entro venerdì 30 ottobre 2026 e allegare una presentazione personale, nel formato preferito, dal CV a una presentazione PowerPoint o Canva, fino a un portfolio creativo. È inoltre possibile inviare facoltativamente un breve video di presentazione della durata massima di 2 minuti.

La selezione sarà effettuata da una commissione composta da membri dello staff e della governance della Fondazione, che valuterà le candidature considerando, tra gli altri elementi, motivazione, legame con il territorio, capacità di lavorare in una dimensione collettiva e pluralità di esperienze e punti di vista.

Le candidature saranno raccolte fino al 30 ottobre, mentre la selezione si concluderà entro il 16 novembre 2026.