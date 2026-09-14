Foce, rompe le vetrine per rubare un tablet: arrestato

Genova. Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo avere rotto le vetrine di un negozio di elettronica per rubare alcuni oggetti.

L’allarme è scattato alle due della notte scorsa in via Rimassa, alla Foce, dopo che un istituto di vigilanza ha ricevuto un alert per le eccessive vibrazioni della vetrina.

Gli agenti delle volanti sono arrivati subito sul posto e hanno visto che le due vetrine del negozio, esterna ed interna, erano rotte e che il 27enne, dopo aver introdotto un braccio, stava cercando di prendere gli oggetti esposti. Il giovane ha provato a scappare ma è stato bloccato in piazza Rossetti.

L’uomo è stato condotto in questura, dove il raffronto con le immagini di sorveglianza del negozio ha dato esito positivo. Le refurtiva rinvenuta all’esterno del locale, un tablet, è stata restituita al proprietario. La direttissima questa mattina.