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Diritti

Fine vita, il Veneto anticipa la Liguria e il centrosinistra rilancia: “Andare oltre gli schieramenti politici”

Ioculano (Pd) e Pastorino (Lista Orlando): "Ci sono tutte le condizioni per arrivare all'approvazione, il Consiglio regionale si assuma la responsabilità"

paziente ospedale fine vita

Genova. “L’approvazione della legge sul fine vita da parte del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un passaggio importante. Il fatto che arrivi dalla prima Regione amministrata dal centrodestra dimostra che su un tema così delicato è possibile andare oltre gli schieramenti politici”.

Lo dichiarano Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute, e Giovanni Pastorino, consigliere regionale della Lista Andrea Orlando Presidente e primo firmatario della proposta di legge sul fine vita depositata in Consiglio regionale.

“Adesso ci aspettiamo che anche la Liguria faccia la sua parte. La proposta presentata dalle minoranze ha già avviato un percorso di confronto e approfondimento in commissione e riteniamo ci siano tutte le condizioni per proseguire il lavoro e arrivare all’approvazione della legge”, continuano.

“Parliamo di persone che si trovano in condizioni di sofferenza estrema e della necessità di garantire procedure e tempi certi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale. Il Veneto dimostra che su questi temi si può superare la logica degli schieramenti. Ora ci auguriamo che anche la Liguria segua la stessa strada e che il Consiglio regionale sappia assumersi fino in fondo la propria responsabilità”.

In Liguria la proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con l’associazione Luca Coscioni e ha come scopo l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 2019 che esclude la punibilità del suicidio medicalmente assistito.

Nella scorsa legislatura erano arrivate significative aperture da parte di Giovanni Toti e diversi consiglieri di maggioranza. Il presidente Marco Bucci, invece, ha sorvolato: “Io direi che la legge serve a livello nazionale. Non penso che sia compito delle Regioni fare leggi di questo tipo perché sennò sarebbero una diversa dall’altra”.

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