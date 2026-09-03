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Appello

Fine vita, Giordano (M5S): “Anche la Liguria faccia la sua parte”

"In attesa che il Parlamento intervenga finalmente con una legge nazionale la Liguria segua l'esempio delle Regioni che hanno già scelto di agire, garantendo dignità, libertà e certezza dei percorsi alle persone che soffrono e che ne hanno diritto"

paziente ospedale fine vita

Genova. “Sul fine vita non possiamo continuare a rinviare. Di fronte all’assenza di una legge nazionale, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna hanno scelto di assumersi la responsabilità di dare risposte concrete ai cittadini, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale. Ora anche il Veneto ha compiuto un passo importante, seguendo la strada già intrapresa dalle altre Regioni, e questo è un segnale che la Liguria deve raccogliere”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

 

“Chiediamo quindi alla Regione Liguria di fare la propria parte e di avviare un percorso per una legge regionale sul fine vita. Non possiamo accettare che diritti così importanti dipendano dal luogo in cui una persona vive” prosegue Giordano.

“In attesa che il Parlamento intervenga finalmente con una legge nazionale – conclude – la Liguria segua l’esempio delle Regioni che hanno già scelto di agire, garantendo dignità, libertà e certezza dei percorsi alle persone che soffrono e che ne hanno diritto.”

 

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