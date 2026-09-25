Fincantieri e Leonardo, commessa da 3,7 miliardi. Fim Cisl: “Grande opportunità”

Liguria. “La firma del contratto per i due nuovi cacciatorpedinieri DDX rappresenta un’ottima notizia per Fincantieri, per la cantieristica italiana e per l’intera filiera industriale collegata alla Difesa. Parliamo di una commessa di grande valore economico e tecnologico che conferma il ruolo strategico della navalmeccanica italiana e apre una prospettiva importante anche per il nostro territorio”.

È il commento di Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria e Robertino Macchiavello, coordinatore Fincantieri per la Fim Cisl Liguria alla firma da parte di Orizzonte Sistemi Navali (Osn), joint venture tra Fincantieri e Leonardo, del contratto con Occar per lo sviluppo, la produzione e il supporto logistico di due cacciatorpedinieri DDX destinati alla Marina Militare.

Il contratto ha un valore complessivo di circa 3,7 miliardi di euro: “È una commessa che va oltre il semplice valore economico – sottolinea Venzano – perché consolida competenze, tecnologia e capacità produttive che rappresentano un patrimonio per il nostro Paese. Per la Liguria e per Fincantieri significa avere davanti un orizzonte industriale importante, sul quale dobbiamo costruire anche nuove opportunità occupazionali e una crescita della filiera”.

“Come Fim Cisl – aggiunge Venzano – riteniamo fondamentale che una commessa di questa portata produca ricadute concrete sul sistema industriale italiano. Significa valorizzare il lavoro e le professionalità presenti nei cantieri e nelle direzioni, investire nella formazione, nelle competenze e nella sicurezza e rafforzare una rete di imprese che deve essere messa nelle condizioni di crescere insieme a Fincantieri”.