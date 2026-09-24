Genova. Domenica 27 settembre a Sampierdarena torna la fiera dei Santi Cosma e Damiano, appuntamento profondamente legato alla storia e alla devozione locale, che segna simbolicamente la conclusione dell’estate e il passaggio alle consuetudini della stagione autunnale e invernale.

Organizzata dal Comune di Genova, la manifestazione si svolgerà dalle 8 alle 20 e occuperà circa 2mila metri quadrati lungo via Sampierdarena, dal civico 111, nella zona adiacente alla parrocchia di Santa Maria della Cella e San Martino, fino all’intersezione con via Giovanetti. Saranno circa settanta i banchi presenti, con dolciumi, specialità gastronomiche, prodotti alimentari e merci di vario genere.

Il tratto interessato coincide con l’antico borgo di Sancto Petro de Arena, nucleo originario attorno al quale si è sviluppato nel tempo l’abitato di Sampierdarena.

La ricorrenza si lega al culto dei Santi Cosma e Damiano, celebrati dalla chiesa cattolica il 26 settembre. Di origine araba, i due fratelli dedicarono la propria vita alla medicina, esercitandola gratuitamente. Sono per questo venerati come “Santi medici” e ricordati anche come “santi senza argento e non mercenari”, espressione che sottolinea la scelta di mettere le proprie competenze al servizio del prossimo senza chiedere compensi. Martirizzati durante l’impero di Diocleziano, sono ancora oggi oggetto di profonda devozione.

Fiera dei Santi Cosma e Damiano, come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono state disposte modifiche temporanee alla circolazione nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre.

Il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle 23 del 26 settembre. Dalle 5.30 del 27 settembre alle 22 dello stesso giorno sarà inoltre istituito il divieto di circolazione in via Sampierdarena, nel tratto compreso tra lungomare Canepa/via Avio e piazzetta dei Minolli, e in via G. Giovanetti, tra via G. Buranello e via Sampierdarena.

Le prescrizioni rimarranno in vigore fino a cessate esigenze. La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale qualora si rendessero necessari nel corso dell’evento.