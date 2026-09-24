A Genova si chiude il viaggio della Fiaccola della Pace

Genova. È arrivata giovedì sera a Genova la Fiaccola della Pace, il simbolo itinerante di fratellanza e cooperazione che i tedofori della Peace Run, partiti dal Colosseo in occasione della Giornata Internazionale della Pace istituita dall’Onu, hanno consegnato ufficialmente alla sindaca Silvia Salis al termine di una cerimonia emozionante.

Presenti anche l’assessora a pari opportunità e servizi rducativi, Rita Bruzzone, insieme al sindaco di Sant’Anna di Stazzema, Maurizio Verona. La fiaccola resterà in custodia alla città per un anno e, venerdì mattina, farà tappa alla scuola primaria G. Daneo, nel centro storico, per un momento di confronto e di educazione civica tra studenti e atleti.

Il capoluogo ligure è stato la tappa finale di un lungo percorso partito da Roma, nell’ambito di una staffetta podistica promossa da associazione Colors for Peace e Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna. Al progetto ha aderito anche il mondo dello sport genovese, rappresentato stasera da CFC Genoa e UC Sampdoria che hanno donato, a Colors for Peace, le proprie maglie da gioco ufficiali.

Organizzata con il patrocinio di istituzioni pubbliche e culturali, la Peace Run nasce dalla sinergia tra la memoria storica custodita a Sant’Anna di Stazzema, l’arte dei bambini di oltre 140 nazioni promossa da Colors for Peace e lo sport, per diffondere un messaggio universale di rispetto, dialogo e diritti umani.