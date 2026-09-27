Musica, a Genova torna Sempreverdi Festival: dal 9 all’11 ottobre l’opera in spazi e forme inedite

Genova. Dal 9 all’11 ottobre torna a Genova il SempreVerdi festival, con la sua sesta edizione, dedicata quest’anno al tema “Mappe sonore – Voci, culture e spazi in trasformazione”.

Nato nel 2018 per raccontare il legame tra Giuseppe Verdi e Genova, il festival – totalmente gratuito – parte da questo patrimonio per produrre cultura contemporanea. Verdi non è quindi soltanto il punto di partenza del programma, ma uno strumento per leggere la città, mettere in relazione persone e linguaggi diversi e creare nuove occasioni di incontro intorno alla musica.

È questa la direzione di “mappe sonore”, un tema che attraversa un programma costruito in luoghi e con formati diversi: parchi, piazze, musei, palazzi e spazi dedicati alla formazione diventano luoghi di ascolto, partecipazione e confronto.

“Il nostro punto di partenza resta Verdi, ma non ci interessa riproporlo come un monumento – racconta Luisa Costi, direttrice artistica del festival – ci interessa capire cosa può ancora generare quel patrimonio quando entra in relazione con una città, con artisti e discipline diverse e con persone che magari non frequentano abitualmente i luoghi della musica. Mappe sonore nasce da questa idea: usare la musica per creare connessioni e leggere il presente”.

Il programma alterna appuntamenti musicali, dialoghi e laboratori per bambini e adulti, con artisti e professionisti provenienti da ambiti differenti.

Si parte con Voci in ascolto, una lezione aperta guidata dalla vocal coach Paola Pittaluga, dedicata alla voce come strumento di espressione, relazione e ascolto. Nel talk Geografie sonore, Francesca Campagna, manager culturale con una lunga esperienza internazionale, e Federico Pupo, direttore artistico della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, si confronteranno sul viaggio della musica tra territori e culture, e su come teatri possano diventare luoghi di incontro e di relazione. Grande spazio anche alla partecipazione.

I laboratori dedicati ai più piccoli comprendono Piccoli Musicisti della Natura, per bambini dai 3 ai 6 anni, e Corpo, Voce, Emozione!, un percorso di improvvisazione teatrale ed espressione corporea per la fascia 6–10 anni.

Per gli adulti, la collaborazione con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova trasforma l’ascolto della musica di Verdi in un’esperienza visiva e collettiva nel laboratorio Al passo coi tempi lavorando sul rapporto tra suono, corpo, segno e materia.

Sul fronte musicale, uno degli appuntamenti più significativi sarà Verdi After Dark, il DJ set di Benedetta Cattani che porta per la prima volta a Genova il progetto di Verdi OFF – Festival Verdi di Parma. Nel Chiostro del Museo di Sant’Agostino le melodie verdiane vengono campionate e trasformate attraverso la musica elettronica, in un incontro diretto tra patrimonio lirico e linguaggi contemporanei.

Nel foyer del Teatro Carlo Felice, il talk Nabucco o Nabucodonosor? parte dalla nuova produzione di Nabucco in scena a maggio, con la regia di Pier Luigi Pizzi, per aprire un dialogo tra realtà storica e invenzione teatrale. Con Sergio Cofferati, qui in veste di appassionato melomane. Modera Massimo Arduino.

E ancora Vibrazioni verdiane, dove il pianoforte dal vivo di Letizia Poltini incontra lo Yoga Ratna di Francesca Borriello, e Rapsodia in Verdi, dove Verdi si intreccia a suggestioni soul gospel, musica cantautoriale e bossanova in un dialogo tra tradizione e contemporaneità, con il tenore Matteo Lippi e due dei componenti del gruppo a cappella genovese Cluster, Letizia Poltini e Nicola Nastos, qui in veste anche di strumentisti.

Il festival Sempreverdi guarda anche alla dimensione sociale della musica, con un pomeriggio dedicato al rapporto tra musica, cultura e comunità, a partire dall’esperienza di Music & Resilience, progetto internazionale che utilizza la community music come strumento di relazione e inclusione.

La rete del progetto si è intanto ampliata: la VI edizione è sostenuta dal Comune di Genova attraverso il bando Genova Città dei Festival, patrocinata dalla Regione Liguria e realizzata attraverso collaborazioni con realtà culturali genovesi e nazionali, tra cui l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, il Teatro Carlo Felice e Verdi OFF – Festival Verdi di Parma.

Le collaborazioni con Verdi OFF e con il Teatro Carlo Felice proseguono anche oltre i giorni genovesi del Festival: a Parma, sarà SempreVerdi a portare nel programma di Verdi OFF Vibrazioni verdiane; con il Teatro Carlo Felice, invece, il Dopo Festival proseguirà il con Alla scoperta di Verdi, spettacolo musicale dedicato alle scuole primarie e alla scoperta della vita e delle opere del compositore.

Tutti gli appuntamenti del Festival sono gratuiti, con prenotazione richiesta per le attività che prevedono posti limitati. Programma completo, informazioni e prenotazioni su www.sempreverdifestival.it.