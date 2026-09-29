Festival della Scienza, il prossimo concorso europeo per giovani scienziati sarà a Genova.

Genova. L’Associazione Festival della Scienza e la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche – FAST sono stati presenti in questi giorni a Kiel, in Germania, in occasione della 37ª edizione di Eucys – European Union Contest for Young Scientists, il concorso dell’Unione Europea per Giovani Scienziati. A settembre 2027, sarà Genova a ospitare la 38ª edizione della prestigiosa manifestazione internazionale.

Organizzata dalla Commissione Europea in collaborazione con l’Università di Kiel, dal 22 al 27 settembre 2026 Eucys ha riunito nella città tedesca 146 giovani aspiranti scienziati di età compresa tra i 14 e i 20 anni, con 96 progetti provenienti da 37 Paesi. Durante l’evento, i partecipanti hanno presentato i loro progetti scientifici a una giuria d’eccezione, al pubblico e ai propri colleghi, trasformando lo spazio espositivo in un luogo d’incontro aperto gratuitamente a famiglie, scuole e visitatori. Nella serata di sabato 26 settembre, durante la cerimonia di premiazione conclusiva, c’è stato il passaggio di consegne ai rappresentanti dell’Associazione Festival della Scienza e della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. Il prossimo anno, il capoluogo ligure accoglierà infatti circa 150 studenti provenienti da Paesi in tutto il mondo, pronti a sfidarsi e a condividere le proprie idee con la comunità scientifica globale.

Eucys 2027 si inserisce all’interno del programma di Science Comes to Town 2027, progetto finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea e realizzato dal consorzio Science4Everyone, coordinato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE e composto da 15 partner. Tra i partner italiani di Science Comes to Town figurano, oltre ad APRE, l’Associazione Festival della Scienza — che coordina le attività genovesi —, il Comune di Genova e FAST.

Un riconoscimento importante per la città di Genova e per l’associazione che realizza annualmente il Festival della Scienza, manifestazione leader internazionale tra gli eventi di diffusione della cultura scientifica. «Essere il principale partner italiano di “Science Comes to Town 2027” e ospitare la 38ª edizione di Eucys è motivo di profondo orgoglio per il Festival della Scienza – dichiara il presidente dell’associazione Domenico Coviello –. Far parte di questo progetto non è solo un prestigioso traguardo, ma la conferma della leadership nazionale della nostra città in fatto di divulgazione scientifica. Un successo che corona un lavoro lungo e costante, talvolta complesso e portato avanti con risorse limitate, ma guidato da una passione che non si è mai esaurita. Sarà una gioia immensa accogliere a Genova così tanti giovani talenti da tutto il mondo, portando nella nostra città l’entusiasmo, la curiosità e la creatività delle nuove generazioni di scienziati. Un evento internazionale che coincide, peraltro, con un anniversario importante: il 2027 è l’anno dei venticinque anni del nostro Festival, un quarto di secolo in cui la nostra manifestazione è cresciuta e si è distinta per autorevolezza e rigore scientifico».

«I risultati dell’edizione corrente di Eucys hanno superato tutte le migliori aspettative – commenta Alberto Pieri, segretario generale della FAST, National Organizer dell’Italia scelta già nel 1989 dalla Commissione europea. – Durante le 37 edizioni non sono mancati brillanti riscontri, come la decina di primi premi, accreditamenti per altri concorsi, tirocini vari. Ma non è mai successo che i tre progetti italiani che FAST può inviare stando al regolamento, siano beneficiari di ben quattro importanti conferimenti».

Infatti, Jacopo Martelli, 5° anno del Convitto Vittorio Emanuele II di Roma, autore del progetto sulla leucemia, va ad approfondire le sue conoscenze con lo stage in medicina al CNIC Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III di Madrid. Nicola Trucco, del 4° e ultimo anno alla Scuola Germanica di Genova, vince con lo studio sul radon uno degli EUROforum Prizes e trascorrerà una settimana all’ILL-Institut Loue-Longevin di Grenoble. E i tre studenti Tommaso Vaninetti, Frida Tirari e AbdoellahEl Makkaoui del Liceo aeronautico Locatelli di Bergamo, autori di uno studio di ingegneria dedicato al linguaggio delle piante, rappresentano l’Unione europea a Regeneron ISEF di Los Angeles il prossimo maggio, la più grande competizione mondiale per le scuole superiori con 1.800 finalisti autori di un migliaio di proposte e premi per 9 milioni di dollari. Ma ancora di più, ottengono uno dei quattro primi premi di € 7.000.

«Spero che il successo alla finale di Kiel in Germania diventi una stimolante anteprima della prossima edizione di Eucys a Genova nel 2027 –commenta Federico Mazzolari, presidente FAST. – Dopo Milano nel 1997, centenario della FAST,e nel 2015, l’Italia è così il secondo paese dopo il Belgio a organizzare tre edizioni di Eucys. Con l’aggiunta di due importanti coincidenze: i 130 anni di FAST e i 25 anni del Festival della scienza».

«L’arrivo di Eucys nel 2027 e la partecipazione al progetto europeo Science Comes to Town porteranno a Genova centinaia di giovani studenti e ricercatori da tutto il mondo, valorizzando il lavoro di rete svolto con il Festival della Scienza e gli altri partner – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari – La promozione della cultura scientifica è un elemento centrale delle politiche culturali dell’amministrazione, fondamentale per stimolare l’interesse delle nuove generazioni e rafforzare il ruolo di Genova nel panorama internazionale della ricerca e dell’innovazione».

Il progetto Science Comes to Town 2027, di cui fa parte Eucys 2027, vede la partecipazione di quattro città europee impegnate a ricoprire l’ambizioso ruolo di “città della scienza”: i centri scelti sono Genova, Aarhus (Danimarca), Kaunas (Lituania) e Oeiras (Portogallo), che per tutto il 2027 proporranno eventi per esplorare l’impatto della scienza sulla vita quotidiana e affrontare le sfide sociali più critiche. Info: https://sciencecomestotown.eu/.