Dal “Coraggio” al “Potere”: il Festival della Comunicazione chiude con 45mila presente e guarda al 2027

Camogli. Oltre 45mila presenze tra terrazze, piazze e maxischermi, più di 600mila visualizzazioni degli incontri in streaming e 850mila visite alle pagine del sito. Si chiude con numeri in crescita la tredicesima edizione del Festival della Comunicazione, che da giovedì 10 a domenica 13 settembre ha portato a Camogli oltre 100 appuntamenti tra incontri, dibattiti, concerti e laboratori, con più di 150 protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dello spettacolo e dell’informazione.

Un bilancio che conferma il legame tra la manifestazione e il borgo ligure, ma anche la capacità del Festival di rinnovarsi attraverso nuovi linguaggi e formule. Tra le novità di quest’anno, il confronto social tra Tommy Cassy e Vittorio Pettinato, il dialogo tra Paolo Crepet e un gruppo di ragazze e ragazzi della Gen Z, il Silent Reading a Castel Dragone e le rassegne stampa tematiche.

L’appuntamento del 2027

Il Festival guarda già alla quattordicesima edizione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 settembre 2027. Il tema sarà il “Potere”, inteso come capacità di agire, trasformare un’idea in una scelta e quindi in un cambiamento.

Un tema legato anche alla conoscenza, alla cultura e alla capacità critica, nel solco del pensiero di Umberto Eco, per il quale la parola e i saperi sono strumenti essenziali per comprendere e mettere in discussione la realtà.

Il tema del Coraggio

L’edizione 2026 è stata invece dedicata al tema del “Coraggio”, inteso come invito a osare, andare controcorrente e superare paure, incertezze e luoghi comuni. Un filo conduttore declinato negli incontri con gli ospiti, da Alessandro Barbero a Carlo Cottarelli, da Ferruccio De Bortoli a Veronica De Romanis, fino ai protagonisti del mondo della scienza, dell’arte e della comunicazione.

Il Festival, nato da un’idea condivisa con Umberto Eco, è diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer e organizzato da Frame e dal Comune di Camogli, con la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova.

A Stefania Auci è stato assegnato il Premio Comunicazione 2026, per aver riportato al centro dell’immaginario collettivo una grande storia italiana, attraverso una scrittura capace di unire rigore storico, forza narrativa e passione civile. La motivazione sottolinea la capacità dell’autrice di intrecciare creatività e accuratezza, accompagnando i lettori alla scoperta delle grandi famiglie italiane e delle epoche passate delle città che ancora oggi abitiamo.

“Il valore del confronto”

“Questa edizione ha fatto emergere il valore del confronto, creando uno spazio in cui esperienze, conoscenze e idee diverse hanno potuto incontrarsi, trovando nel tema del Coraggio un filo conduttore capace di attraversare un ricco weekend di incontri e riflessioni – ha dichiarato Danco Singer, direttore del Festival della Comunicazione – Il valore e i risultati di un Festival non si riflettono solo nei numeri o nella visibilità raggiunta, ma anche nelle persone e nelle realtà che ne rendono possibile la realizzazione”.

“Ogni anno il Festival si rinnova, senza mai perdere di vista ciò che lo rende unico: il legame con Camogli e con i suoi spazi, che per quattro giornate diventano luoghi di incontro, confronto e partecipazione – ha detto la direttrice Rosangela Bonsignorio – Il vero valore di questa esperienza emerge soprattutto dalla risposta delle persone: dal pubblico che segue gli appuntamenti, dai volontari che contribuiscono alla loro realizzazione e dalla community che continua a essere presente anche attraverso i canali digitali».