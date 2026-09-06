Ultimo giorno per la Festa dell’Unità di Genova: il programma

Genova. Si conclude oggi, domenica 6 settembre, l’edizione 2026 della Festa de l’Unità di Genova, con un ricco programma di appuntamenti che intreccia riflessione politica, temi di attualità e il legame tra il Partito Democratico e la città.

Ore 18:00 – “La festa e la città”

Ad aprire la giornata conclusiva sarà Francesco Tognoni, Segretario PD Genova, che introdurrà un momento di bilancio e confronto sull’edizione appena trascorsa. Interverranno Gianfranco Antoni, Responsabile Organizzazione e Festa dell’Unità PD Genova, Donatella Alfonso, Presidente Commissione Cultura e Consigliera Comunale Genova e Pietro Sapori, Segretario dei Giovani Democratici di Genova, per raccontare il valore della Festa come spazio di partecipazione e comunità.

Ore 19:30 – Comunità energetiche: funzionamento e opportunità per il futuro

Un approfondimento dedicato a uno dei temi più rilevanti per la transizione energetica dei territori. Ne discuteranno Ilaria Bozzo, Città Metropolitana di Genova, Delega Pianificazione Strategica e Territoriale, Sviluppo Socio-Economico e Transizione Digitale, Andrea Delucchi, Responsabile dell’Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica di Confindustria Genova, Federico Martinoli, Presidente CER Geeco ed Edoardo Parodi, Presidente CER Val. Modera l’incontro Deborah Bellotti, delega politiche ambientali, segreteria regionale PD.

Ore 21:00 – “Un anno di Città Metropolitana: prossimità e sinergia con Genova”

A chiudere la giornata, un momento di confronto istituzionale sul primo anno di attività dell’ente metropolitano e sul rapporto con il capoluogo. Intervengono Claudio Chiarotti, Capogruppo PD in Città Metropolitana di Genova, e Simone Franceschi, Vicesindaco della Città Metropolitana di Genova. Introduce e modera Claudio Villa, Presidente del Consiglio Comunale di Genova.

Con questa giornata conclusiva, il Partito Democratico di Genova ringrazia tutte e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della Festa de l’Unità, confermando l’appuntamento come momento centrale di confronto politico e di comunità per il territorio genovese.