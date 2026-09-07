Festa dell’Unità, l’edizione del ritorno in centro città si chiude con 15mila partecipanti

Genova. Si è conclusa ieri sera, domenica 6 settembre, la Festa dell’Unità di Genova: per dieci giorni in piazza Caricamento dibattiti e incontri sulla politica locale e nazional circondati da stand di gastronomia. Un’edizione che il Partito Democratico genovese definisce “un successo su tutti i fronti: partecipazione, contenuti politici e organizzazione”, si legge nel comunicato stampa che fa un primo bilancio.

I numeri della festa del ritorno in centro città con un format “provinciale” e a nove anni dall’ultima Festa sono i seguenti: oltre 15mila persone hanno partecipato alle iniziative, con 26 dibattiti che hanno coinvolto circa 100 relatori tra ospiti locali e nazionali, provenienti dal mondo della politica, dell’associazionismo e dell’economia del territorio.

Tra gli ospiti che hanno animato il programma politico, e che hanno fatto registrare il più alto afflusso di pubblico, la segretaria nazionale Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente del Pd Stefano Bonaccini e la sindaca di Genova Silvia Salis.

“Dietro ogni cifra di questa festa c’è il lavoro di centinaia di persone. I 140 volontari al giorno che si sono alternati tra cucina, bar, spazio dibattiti e accoglienza sono il vero motore di questi dieci giorni, e a loro va il mio ringraziamento più grande: circa 10mila focaccette di Crevari fritte, circa 8mila consumazioni al bar e più di 4mila coperti serviti al ristorante. Portare a questi numeri non è solo un risultato organizzativo: è la prova che quando una comunità si mette insieme con impegno e passione, i risultati arrivano. Ringrazio ogni singolo volontario, chi ha lavorato in cucina come chi ha coordinato i dibattiti, e tutta la stampa che ci ha seguito con costanza in queste giornate”, le parole di Gianfranco Antoni, responsabile organizzazione.

“Chiudiamo questa Festa dell’Unità con un sentimento di grande soddisfazione – afferma Francesco Tognoni, segretario del Pd di Genova – sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità. I numeri di questa edizione ci dicono che questa esigenza è condivisa da tantissimi genovesi. Siamo orgogliosi di aver costruito una programmazione all’altezza della città, capace di ospitare figure come Elly Schlein, Giuseppe Conte, Stefano Bonaccini e Silvia Salis, ma soprattutto siamo felici di aver provato a toccare quanti più temi politici possibili, ritrovando una relazione fatta di prossimità e di ascolti con i nostri elettori e con tutta la cittadinanza. Un grazie sincero va a chi ha lavorato per rendere possibile questa festa, ai relatori che hanno accettato il nostro invito, e alla stampa che ha raccontato con attenzione queste giornate”.