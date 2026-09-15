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Festa di San Michele a Soglio: da Regione Liguria un contributo per valorizzare la tradizione di Orero

Quest'anno la celebre festa di San Michele di Soglio è stata inserita tra le iniziative premiate dal Settore Turismo della Regione Liguria

orero

Genova. Il Comune di Orero si aggiudica un finanziamento regionale dedicato al sostegno delle manifestazioni storiche e tradizionali del territorio. Quest’anno la celebre festa di San Michele di Soglio è stata infatti inserita tra le iniziative premiate dal Settore Turismo della Regione Liguria, all’interno del bando approvato con Decreto D.G. n. 2822 del 13 aprile 2026. La misura è destinata a supportare le rievocazioni e gli eventi tradizionali che vanti un’anzianità di svolgimento di almeno 15 anni.

L’amministrazione comunale ha presentato uno specifico progetto volto a migliorare l’organizzazione logistica della festa, prevedendo l’acquisto di due gazebo e quattro transenne. A fronte di un costo complessivo dell’intervento pari a 3.048,00 euro, il Comune ha ottenuto, sulla base dei criteri stabiliti dal bando di assegnazione, un contributo di 1.524,00 euro.

L’esito della graduatoria è stato accolto con viva soddisfazione dalla giunta locale. Il Sindaco Cavagnaro ha dichiarato che per un’amministrazione come quella di Orero rappresenta un grande motivo di orgoglio veder riconosciuto il valore storico e tradizionale di un evento svolto da oltre 15 anni. Ha inoltre evidenziato come un contributo di questo tipo costituisca una risorsa di fondamentale importanza per i piccoli comuni, indispensabile per poter mantenere vive e tramandare alle future generazioni le proprie tradizioni locali.

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