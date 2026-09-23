Droga, Salis: “Il Fentanyl sta arrivando e non vedo grande attivismo, serve un’azione congiunta”

Genova. “Abbiamo visto le immagini che arrivano da Roma, purtroppo quello che si temeva da tempo potesse accadere si sta verificando, il Fentanyl dagli Stati Uniti ha iniziato a prendere piede anche in Italia e purtroppo non mi sembra di notare grande preoccupazione, grande attivismo, su questo piano”.

La sindaca di Genova Silvia Salis, intervenuta a margine di una conferenza stampa sulle manutenzioni nel centro storico di Genova, parlando delle tossicodipendenze come uno degli aspetti critici da gestire in questa parte della città, ha fatto un riferimento alle fotografie scattate a Roma ad alcune persone che, nel quartiere di Tor Sapienza, sembrano essere sotto l’effetto della cosiddetta “droga degli zombie”, il Fentanyl, farmaco potentissimo ormai da anni diffuso come stupefacente pericoloso e a massimo tasso di dipendenza.

Non è stato acclarato se davvero le persone ritratte in diverse immagini circolate sui social e poi sui media fossero effettivamente sotto l’effetto di Fentanyl ma non è escluso che sia così e intanto, in quei quartieri di Roma, i cittadini si stanno organizzando con ronde e comitati, preoccupati per la situazione. Salis torna a chiedere che sulla questione droga ci sia la collaborazione di tutte le forze e istituzioni.

Secondo Salis serve “un’azione congiunta, non possiamo contenere questo tema solo con forze di polizia, è un approccio che non va bene, abbiamo chiesto da tempo un tavolo che affronti in modo serio le tossicodipendenze in questa città e non abbiamo avuto nessun seguito, e come Comune continuiamo a chiedere che ovviamente la Regione faccia la propria parte”.

Nicolò: “Regione era disponibile alla task force in prefettura ma il Comune non ha dato riscontri”

“Sulla task force in prefettura dedicata alla sicurezza del centro storico e chiesta espressamente dal Comune, la Regione aveva manifestato la propria disponibilità a partecipare al confronto ed era pronta a concordare con il Comune stesso una data per convocare il tavolo. A questa disponibilità, nonostante diversi solleciti per concordare una data, non è più seguito alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale”. Così l’assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò risponde a Salis.

“Prendiamo quindi atto che Tursi ha scelto di non proseguire questo percorso di confronto istituzionale. Se l’amministrazione comunale ritiene di poter organizzare autonomamente gli interventi necessari, è naturalmente libera di farlo. Le richieste e le disponibilità che erano state messe sul tavolo dalla Regione risultano, a questo punto, superate”, continua.

“La sicurezza del centro storico – conclude Nicolò – richiede interventi concreti e un efficace coordinamento tra le istituzioni. Proprio per questo avevo dato la mia disponibilità a partecipare alla task force in Prefettura, mettendo a disposizione le competenze e gli strumenti della Regione”. –

Piano centro storico, ieri l’incontro al Viminale

Sempre stamani la sindaca è tornata a commentare l’incontro di ieri al ministero dell’Interno, una riunione tecnica sul piano per la sicurezza del centro storico. Il Comune ha presentato un dossier sulle esigenze del territorio, le azioni intraprese fino a oggi e le varie richieste. Nelle prossime settimane il Viminale invierà un documento con le proprie proposte.

“Ho parlato con il ministro Matteo Piantedosi al telefono questa mattina per ringraziarlo perché l’incontro di ieri a Roma con il suo capo di gabinetto e con il capo della polizia della Stato è stata una riunione molto pratica e fattiva ed è stato dimostrato un grande interesse e una proattività che ho apprezzato sul tema della sicurezza di questa città e per il suo centro storico”.

“Come Comune stiamo mettendo in campo tutte le nostre risorse, sia con la polizia locale, con presidi che moduleremo a seconda delle esigenze da stagione a stagione, e con interventi che parlano di socialità, come aule studio, studentati e coworking, e illuminazione, perché è chiaro che oltre a una maggiore presenza di forze dell’ordine e fondi per l’assunzione di nuovi agenti della polizia locale, che abbiamo chiesto, servono tanti elementi, nessuno di questi, da solo, può rappresentare la soluzione per cambiare la realtà e la quotidianità del centro storico”, ha aggiunto Salis.