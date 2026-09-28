Federlogistica lancia il progetto del “Georgia-Liguria Logistic Bridge”

Liguria. “Georgia–Liguria Logistic Bridge”: un percorso stabile di collaborazione tra i porti, le imprese e i sistemi logistici dei due territori, finalizzato a sviluppare nuovi traffici, investimenti e opportunità commerciali tra istituzioni e operatori dello Stato americano della Georgia. Questo il progetto di cui Davide Falteri, presidente di Federlogistica-Conftrasporto, si è fatto latore proponendone la rapida implementazione, nell’ambito della missione istituzionale-commerciale promossa in questi giorni dalla Regione Liguria a Savannah e Atlanta.

«Savannah e Atlanta – ha sottolineato Falteri – sono, anche per grandi analogie di ruolo e operative, interlocutori strategici. Ora trasformiamo gli incontri in traffici, investimenti e collaborazioni concrete».

«Questa missione, guidata dal capo di Gabinetto del Presidente della Regione Liguria, Ammiraglio Massimiliano Nannini, con la partecipazione di rappresentanti di Regione Liguria, delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure, Università degli Studi di Genova, Aeroporto di Genova, Agenzia In Liguria, Istituto Italiano di Tecnologia, Liguria International e FILSE ha dimostrato – ha aggiunto il presidente di Federlogistica – quanto sia importante presentarsi sui mercati internazionali come un unico sistema territoriale».

Ora la parola passa ai tecnici e agli operatori per ottimizzare le affinità già esistenti fra i porti della Georgia e quelli liguri, e trovare nell’ambito del Logistic Bridge quelle sinergie concrete che sfocino in nuovi flussi di traffico ma anche in collaborazione fra aziende.