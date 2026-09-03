Padre, madre e figlio trovati morti in casa con colpi d’arma da fuoco: il dramma a Finale Ligure

Finale Ligure. Tragedia nella notte a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove, poco prima di mezzogiorno e mezza sono stati trovati tre corpi senza vita in un’abitazione di via dei Forti di Legnino. All’origine dei decessi ci sarebbero colpi di arma da fuoco, che sarebbero stati sparati nella notte, con il ritrovamento e l’allarme scattato poi in tarda mattinata.

Le vittime sono: un uomo, una donna ed un ragazzo minorenne. Si tratterebbe di un nucleo familiare, composto da padre, made e figlio. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella al momento più accreditata, sarebbe uno scenario di omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso consorte e il figlio con una pistola, per poi rivolgerla contro se stesso e togliersi la vita.