Fai Liguria: “Gli sconti Eni e Ip non riducono i costi effettivi dell’autotrasporto”

Genova. Le iniziative commerciali di Eni e Ip, che prevedono sconti temporanei sul gasolio presso alcune stazioni delle rispettive reti, non determinano una riduzione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese di autotrasporto. Per questo non possono essere utilizzate come parametro per definire le tariffe di trasporto o gli adeguamenti della componente carburante. A sottolinearlo in una nota sono Gianfranco Tiezzi, segretario generale di Fai Liguria, e Claudio Sensi, vicepresidente di Fai Liguria.

“Le imprese di autotrasporto si approvvigionano con modalità diverse da quelle dei normali utenti della rete stradale: utilizzano carte carburante e contratti dedicati, spesso collegati a indici di mercato e al canale extrarete. Il prezzo esposto alla pompa non coincide necessariamente con quello applicato e fatturato alle aziende” dice la Fai.

“Anche i rifornimenti tramite cisterne aziendali seguono condizioni contrattuali specifiche – ricorda la Fai Liguria – Questi acquisti risentono inoltre dei costi di stoccaggio e delle forniture effettuate in precedenza: gli sconti praticati presso singoli impianti stradali non incidono direttamente su tali approvvigionamenti. Per i mezzi pesanti, il ricorso alla rete ordinaria è spesso condizionato dalla collocazione degli impianti, dagli spazi disponibili, dalle dimensioni dei veicoli e dai percorsi da rispettare. Deviare i mezzi dai normali punti di rifornimento può comportare maggiori consumi, ritardi nelle consegne e difficoltà nella gestione dei tempi di guida e di riposo degli autisti.

FAI Liguria sottolinea inoltre che “il prezzo scontato è temporaneo, riguarda solo una parte della rete ed è un valore lordo. Non è quindi direttamente confrontabile con i costi netti sostenuti dalle imprese, che dipendono anche da IVA, commissioni, recupero delle accise e condizioni contrattuali. I criteri per calcolare gli adeguamenti della componente carburante devono pertanto restare legati ai costi effettivamente sostenuti, agli indici previsti dagli accordi contrattuali e alle rilevazioni ufficiali di settore.

” Va segnalato, con preoccupazione – sostiene la Fai – che in questa situazione, dove non tutte le compagnie e non tutti i gestori applicano lo sconto, diventerà molto complicata per il MIT la rilevazione trimestrale dei costi minimi a cui fanno riferimento le tariffe applicate dai trasportatori.L’iniziativa non risolve, infine, le difficoltà di liquidità che attraversano molte imprese di trasporto. La fuel surcharge, quando non viene applicata o quando è insufficiente, non riesce a coprire il fabbisogno finanziario quotidiano delle aziende”

FAI Liguria ritiene quindi che gli sconti alla pompa possano essere un’opportunità per gli utenti che riescono concretamente a usufruirne, ma non costituiscano una riduzione generalizzata dei costi per l’autotrasporto professionale.