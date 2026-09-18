Expo Valpolcevera, Lega all’attacco: “Dalla giunta serve atto di umiltà verso il territorio”

Genova. “Siamo sinceramente dispiaciuti nel leggere la ricostruzione resa pubblica in questi giorni da Pro Loco Valpolcevera e CIV Pontedecimo. Quanto emerso, tuttavia, dimostra chiaramente un fatto: quando, come consiglieri eletti della Lega a Genova, denunciamo certe mancanze e disfunzioni, non lo facciamo mai per partito preso o per la voglia di dare addosso a prescindere alla Giunta Salis, ma perché viviamo il territorio, ne conosciamo le dinamiche e, insieme a chi lo rappresenta e a enti anche di colori politici differenti dal nostro, abbiamo sempre cercato di lavorare con un unico obiettivo: fare il bene dei nostri quartieri”

Lo dichiarano il consigliere comunale della Lega Alessio Bevilacqua, già delegato alle Vallate, e la capogruppo della Lega in Consiglio comunale Paola Bordilli, già assessore al Commercio, Pro Loco e Tradizioni.

“Le perplessità e i problemi di comunicazione evidenziati da chi organizza concretamente la manifestazione confermano, purtroppo, che le cose non stanno funzionando come dovrebbero. Quando si verificano simili cortocircuiti organizzativi, a farne le spese sono la comunità e le tante persone che mettono a disposizione tempo ed energie per valorizzarla. Per questo riteniamo che dall’Amministrazione comunale dovrebbe arrivare un atto di umiltà e delle scuse: se non a noi, accusati quasi di strumentalizzare l’accaduto, quantomeno alla Valpolcevera, ai suoi commercianti, alle associazioni e a tutti i volontari coinvolti. Spiace che nemmeno l’assessore principalmente coinvolta, con delega proprio a CIV e Pro Loco, abbia saputo cogliere queste gravi carenze, forse troppo impegnata a firmare lettere di cui poi ha disconosciuto il contenuto”.

Gli esponenti leghisti sottolineano inoltre la gravità dello strappo istituzionale: “Abbiamo appreso che anche Regione Liguria è stata esclusa dai momenti di presentazione ufficiale e questo rappresenta una grave sgrammaticatura istituzionale, oltre che il segnale di una visione strategica di corto respiro nei confronti dell’ente che da anni garantisce un sostegno economico decisivo alla manifestazione”.

“La governance di un territorio complesso richiede visione, rispetto dei ruoli ed esperienza amministrativa. Nel solo interesse della Valpolcevera, confermiamo la nostra piena disponibilità a mettere a disposizione del Comune di Genova e della Città Metropolitana l’esperienza maturata negli anni, per restituire all’Expo la programmazione, il rilancio e la dignità che merita”, concludono Bevilacqua e Bordilli.

“Ci permettiamo, infine, di ricordare all’Amministrazione comunale e metropolitana un particolare che dice molto sulla gestione di questa edizione: su diversi canali istituzionali risulta ancora inserita, all’interno del programma dell’Expo, la 37ª Fiera di Pontedecimo. Peccato che quest’anno ricorra la 38ª edizione e, soprattutto, che la Fiera si sia già svolta domenica scorsa. Anche dai dettagli si misura l’attenzione riservata a un territorio”.