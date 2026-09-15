Expo della Valpolcevera, tutto pronto per la 27° edizione: tutti gli eventi

Genova. È stata presentata questa mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la 27ª edizione dell’Expo Valpolcevera, che si terrà a Pontedecimo da venerdì 18 a domenica 20 settembre.

La manifestazione, intitolata a Piero Oliva, co-fondatore e suo storico animatore, per anni figura centrale della comunità di Pontedecimo, propone anche quest’anno un programma ricco di eventi e stand espositivi a cura di produttori e aziende locali, in collaborazione con Genova Gourmet, a cura del CIV Ponte 2000 e della Camera di Commercio di Genova.

«Expo Valpolcevera è una manifestazione capace di raccontare, in modo autentico, la forza e la ricchezza di questa vallata. Qui commercio ed enogastronomia si incontrano, valorizzando imprese, produttori e realtà locali. È un appuntamento che sostiene il tessuto economico del territorio, nel ricordo di Piero Oliva, una figura che ha saputo credere profondamente in questa manifestazione e nel suo valore per la Valpolcevera», dichiara l’assessora al Commercio, Tiziana Beghin.

«A Pontedecimo torna un appuntamento che tiene insieme memoria, partecipazione e identità del territorio. Le tradizioni locali non sono soltanto un patrimonio da conservare, ma un modo vivo di raccontare la storia delle comunità e di trasmetterla alle nuove generazioni. In questo percorso di valorizzazione si inserisce pienamente anche il Museo della Certosa, collocato nello straordinario complesso monumentale dell’ordine Certosino, e che prossimamente, in sinergia col Ministero, inaugurerà l’esposizione permanente della fornace di epoca romana, rinvenuta durante di scavi per la realizzazione della metropolitana. Il corteo storico, le rievocazioni e le iniziative culturali che accompagnano la manifestazione restituiscono il senso profondo di appartenenza alla vallata», spiega l’assessore alla Cultura e alle Tradizioni, Giacomo Montanari.

«Le comunità sono protagoniste nel costruire il futuro dei territori, ed eventi come l’Expo Valpolcevera ne sono testimonianza diretta. Un ruolo fondamentale, nell’organizzazione di questa edizione, è stato quello svolto del Municipio V, capace di valorizzare le energie di quartieri e vallate», afferma l’assessore alla Partecipazione e al Decentramento amministrativo, Davide Patrone.

«Expo Valpolcevera rappresenta un’importante occasione per raccontare e valorizzare un territorio ricco di storia, tradizioni, imprese e produzioni di eccellenza. Questa manifestazione mette in rete le tante realtà della Valpolcevera, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprirne il patrimonio culturale, enogastronomico e produttivo attraverso un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni. È anche un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio possa trasformarsi in un’esperienza di promozione e crescita condivisa», commenta il presidente del Municipio V Val Polcevera, Michele Versace.

Expo Valpolcevera si inserisce nel progetto di Città Metropolitana “Expo nelle Valli” di valorizzazione del territorio metropolitano genovese.

«Le eccellenze delle valli, tra cui la Valpolcevera, diventano con Expo delle Valli una vera opportunità di crescita per l’entroterra dell’area metropolitana – sottolinea la consigliera della Città Metropolitana di Genova delegata a Pianificazione strategica e territoriale, Sviluppo socio-economico e Transizione digitale, Ilaria Bozzo – Accanto alla parte espositiva, abbiamo voluto valorizzare il territorio con esperienze diffuse in tutti i Comuni dalle visite ai vitigni della valle, alle aziende agricole, fino alla scoperta delle aziende produttrici di Sant’Olcese affiancate da un sistema di navette gratuite. A distanza di oltre dieci anni torniamo così a svolgere il ruolo che fu della Provincia, con un progetto pensato per sostenere concretamente e mettere in rete il circuito delle Expo a beneficio dello sviluppo socioeconomico del territorio. Un risultato reso possibile dalla disponibilità dei sindaci dei Comuni coinvolti e del presidente del Municipio V, che hanno lavorato al nostro fianco nella costruzione di questo percorso, insieme al contributo di Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova, partner attivi fin dall’inizio del progetto: a tutti loro va il mio ringraziamento».

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 18 settembre con “Alle radici della valle: la storia prende vita”, experience del Municipio V Val Polcevera, a cura dell’Associazione Culturale Feudo Polcevera, che dalle 15.30 porta il pubblico in un viaggio nei secoli tra personaggi storici e figure della tradizione locale, nel Chiostro antico di San Bartolomeo della Certosa.

Alle 17.30 l’inaugurazione ufficiale della 27ª Expo Valpolcevera “Piero Oliva” in via G. Poli apre le tre giornate di festa. Nel corso della serata spazio a Casa Beata Chiara con l’esposizione della copia della Tavola Bronzea a cura del Comune di Genova, agli animali con “Cani, gatti e amico del cuore” e al Medioevo con “Medieval Expo”, entrambi a cura del Circolo Culturale La Via del Sale in Piazzale Michelini. Dalle 19 stand gastronomici, birrificio artigianale e Valpolcevera Gourmet animano il borgo di Pontedecimo, mentre la serata si chiude con “Moda sotto le stelle”, sfilata e serata danzante caraibica presentata da Gilberto Volpara.

Sabato 19 prendono il via le Experience nei Comuni della valle: a Mignanego “Tutti in… sella”, battesimo della sella per i più piccoli e visita alle scuderie; a Ceranesi la visita guidata alla millenaria Pieve della Gaiazza; a Sant’Olcese due appuntamenti, alla scoperta degli alberi monumentali del parco storico di Villa Serra e della produzione del salame di Sant’Olcese nel laboratorio del salumificio Parodi. In centro a Pontedecimo prosegue l’Expo con gli stand dei prodotti tipici della Pro Loco Valpolcevera, i prodotti Genova Gourmet della Camera di Commercio, il Villaggio Medievale e il laboratorio di micologia aperto a tutti.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, il Comune di Campomorone propone ai Giardini Dossetti “I zêughi de na otta”, un pomeriggio dedicato ai giochi della tradizione genovese. Alle 17.30 e alle 18.30, sempre a cura della Croce Verde Pontedecimo, una simulazione di soccorso e un flash mob dedicato al BLSD in piazza Partigiani. La serata si chiude in piazza Arimondi con lo show musicale e dj set “Rewind ’90”, a cura del CIV Ponte 2000 e della Pro Loco Valpolcevera.

Domenica 20 settembre è il giorno della tradizionale 37ª Fiera di Pontedecimo, la fiera annonaria che dalle 8 anima piazza Arimondi, insieme al 3° Raduno Vespisti e Lambrettisti “Expo Valpolcevera”. Le Experience proseguono con il Comune di Serra Riccò, che propone la passeggiata nell’arte alla chiesa di Castrofino e la visita ai vigneti di Villa Cambiaso, e con il Municipio V Val Polcevera, che apre le porte dell’Azienda Agricola Gionata Cognata per una visita guidata nei vigneti della Valpolcevera.

Il pomeriggio, dalle 16 alle 18, è dedicato al momento più atteso della manifestazione: il 32° Corteo Storico “Tavola Bronzea di Polcevera”, con gli spettacoli degli sbandieratori, che attraverserà piazza Partigiani, via G. Poli, piazza Arimondi, passo Isocorte, via P. Anfossi e piazza Pontedecimo, per poi tornare al punto di partenza. La tre giorni si chiude alle 18.30 in piazza Partigiani con la degustazione della Maxi Torta dei Genuati.

IL PROGETTO “EXPO DELLE VALLI” DI CITTÀ METROPOLITANA

Expo delle Valli è un progetto promosso da Città Metropolitana di Genova che, da luglio a ottobre 2026, organizza un percorso di valorizzazione del territorio metropolitano toccando cinque valli dell’area metropolitana genovese.

L’iniziativa, presentata lo scorso 20 luglio dalla sindaca metropolitana Silvia Salis e dalla consigliera delegata di Città Metropolitana a Pianificazione strategica e territoriale, Sviluppo socio-economico e Transizione digitale Ilaria Bozzo, propone in ciascuna valle un appuntamento dedicato alle eccellenze locali, tra cultura, natura e gastronomia. Un percorso in cui si inserisce anche Expo Valpolcevera.

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