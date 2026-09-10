Ex Ilva, l’opposizione chiede un consiglio straordinario: “Bucci dica le prospettive”

Genova. “L’informativa sull’ex Ilva svolta ad agosto in consiglio regionale non ha dato le risposte che servivano. Per questo, dopo l’annuncio in aula del capogruppo del Pd Liguria Armando Sanna, abbiamo chiesto formalmente la convocazione di un consiglio regionale straordinario interamente dedicato al futuro degli stabilimenti liguri e dei loro lavoratori. Su una vertenza industriale di questa portata non è più accettabile procedere nell’incertezza e senza una prospettiva chiara”.

È la richiesta corale dei gruppi di opposizione in Regione – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente e Movimento 5 Stelle – che hanno presentato la richiesta formale.

“Ci aspettavamo di conoscere gli esiti del confronto tra il presidente Bucci e il ministro Urso e, soprattutto, di capire quale sia la strategia della Regione davanti alla crisi dell’ex Ilva. Dall’informativa non sono emersi elementi nuovi né sono arrivate rassicurazioni sui nodi che continuano a pesare sul futuro del gruppo. Nè vediamo da parte della Regione attenzione al futuro dell’azienda. Solo silenzio: sembra limitarsi ad aspettare le mosse del Governo, senza chiarire quale posizione intenda assumere e quali soluzioni voglia sostenere”, aggiungono.

“Il futuro di Cornigliano non può essere affrontato con questa logica. Un ulteriore indebolimento dell’ex Ilva avrebbe conseguenze pesanti per i lavoratori, per le loro famiglie e per l’intero sistema produttivo ligure e nazionale – concludono le opposizioni – nel consiglio straordinario vogliamo finalmente discutere nel merito. Bucci venga in aula a dire quali sono le prospettive per lo stabilimento di Cornigliano, quale confronto abbia avuto con il Governo e quali impegni intenda assumere la Regione anche alla luce delle ultime notizie sul futuro dello stabilimento e della sua produzione. Regione e Governo devono assumersi fino in fondo le proprie responsabilità davanti ai lavoratori e a un settore strategico per Genova, la Liguria e l’intero Paese”.