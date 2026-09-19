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Passi avanti

Ex Ilva, lunedì una delegazione della cordata italiana in visita alla fabbrica di Cornigliano

Gozzi (Federacciai): "Stiamo facendo tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale"

Genova. Una delegazione della cordata italiana guidata da Federacciai sarà in visita lunedì mattina allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Saranno presenti manager e tecnici per rendersi conto della situazione degli impianti che potrebbero finire al centro della strategia di rilancio dell’acciaieria a partire dalle linee di produzione a freddo, estranee allo stop imposto dalla Corte d’appello di Milano e confermato la scorsa settimana.

La cordata sta facendo tutto quello che deve fare – ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi ospite dell’evento Portofino Talks -. Siamo stati tutti due giorni a Taranto, lunedì mattina saremo a Cornigliano e stiamo cercando di fare tutto quello che si deve fare per capire se si può presentare un piano industriale e un piano ambientale sostenibile, perché l’offerta deve contenere questo”.

“È molto difficile, è estremamente difficile perché la situazione è una situazione di incertezza di regole – ha aggiunto Gozzi -. L’ordinanza del Tribunale di Milano, al di là del merito che non ci sta, è molto preoccupante perché rimette in discussione le regole dell’ordinamento rispetto a come si fa industria in questo Paese. Le imprese naturalmente hanno bisogno di regole certe che devono essere rispettate, ma devono essere certe. Non è che le regole possono cambiare ogni cinque minuti o che così, a sentimento, si può dire: no, emetti troppa PM10. Non funziona bene, perché l’autorizzazione integrata ambientale dice quali sono i limiti che io devo rispettare per produrre. Se non li supero, io posso continuare a produrre. E avere un giudice che mi dice lo so che rispetti i limiti, ma è troppo, devi scendere… di quanto? Non si sa. Questo non è un Paese di diritto“.

La cordata italiana rappresentata da Gozzi ha inviato ad agosto una manifestazione di interesse per gli impianti ex Ilva non colpiti dall’ordinanza dei giudici. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 15 aziende e gruppi del settore: ABS Acciaierie Bertoli Safau, Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Advanced Steel Solutions (Gruppo Asonext), AFV Acciaierie Beltrame, Alfa Acciai, Compagnia Siderurgica Italiana, Duferco Travi e Profilati, Feralpi Siderurgica, Ferriera Valsabbia, Lucchini RS Holding, Marcegaglia Carbon Steel, O.R.I. Martin, Rubiera Special Steel ed Eusider.

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