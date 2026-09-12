Eventi autentici liguri: gli appuntamenti del weekend tra tradizioni, cultura e prodotti locali

Genova. Proseguono anche nel secondo fine settimana di settembre gli appuntamenti degli Eventi autentici liguri e del tempo libero finanziati da Regione Liguria. Un calendario diffuso sul territorio che accompagna liguri e turisti alla scoperta delle tradizioni, delle feste, della cultura e dei prodotti locali.

“Con questo secondo fine settimana di settembre prosegue un calendario sempre più ricco, con appuntamenti che ormai interessano ogni mese dell’anno e coinvolgono tutto il territorio ligure – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. Sono manifestazioni che valorizzano le nostre tradizioni, l’identità dei borghi, i prodotti tipici e la cultura locale e che rappresentano anche un’opportunità importante dal punto di vista turistico. Il nostro obiettivo è sostenere eventi capaci di animare i territori durante tutto l’anno, contribuendo a far conoscere anche le località dell’entroterra e ad ampliare sempre di più la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi”.

Regione Liguria ha stanziato complessivamente 575mila euro per sostenere 206 eventi in tutta la Liguria. Di questi, 179 sono manifestazioni legate alle tradizioni e all’identità del territorio, organizzate da Comuni e Pro Loco, mentre 27 sono iniziative dedicate al tempo libero, promosse dalle associazioni locali.

Nel dettaglio, gli appuntamenti suddivisi per provincia:

Provincia di Genova

Cicagna – Il 16 settembre si terranno i festeggiamenti in onore di N.S. dei Miracoli, con celebrazioni religiose e appuntamenti dedicati alla tradizione locale.

Val Graveglia – Dal 12 al 14 settembre torna la Festa du Luetto, con momenti di festa e valorizzazione delle tradizioni del territorio.

Genova – All’Oratorio del Santo Cristo, in via Domenico Oliva 9, il 12 settembre si svolgerà “Musica nei Musei e non solo”, appuntamento dedicato alla musica e alla cultura.

Santa Margherita Ligure – Il 12 e 13 settembre si svolgerà “Vie Antiche di Corte – Seconda Edizione”, con iniziative alla scoperta delle vie e degli angoli storici della città.

Provincia di Imperia

Cervo – Prosegue fino al 12 settembre l’Accademia Musicale, con lezioni, corsi e appuntamenti musicali.

Apricale – Il 13 settembre appuntamento con la Sagra della Pansarola e Zabaione, dedicata al tradizionale dolce locale e ai prodotti della cucina del territorio.

Camporosso – Dal 13 al 20 settembre si terrà la Festa del Padre Santo, con celebrazioni e iniziative legate alla tradizione religiosa e popolare.

Molini di Triora – Il 13 settembre torna la Sagra della Lumaca, con specialità gastronomiche e prodotti tipici locali.

Provincia di Savona

Mallare – Fino al 12 settembre proseguiranno i festeggiamenti per la Natività di Maria, con appuntamenti religiosi e momenti di festa.

Pontinvrea – Il 13 settembre appuntamento con la Sagra della Salsiccia, tra gastronomia, prodotti locali e intrattenimento.

Savona – Il 12 e 13 settembre si svolgerà “Milisaona-Excalibus”, con iniziative e appuntamenti dedicati alla cultura e all’intrattenimento.