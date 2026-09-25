“Eventi autentici liguri”, la Regione Liguria finanzierà tutte le 77 domande ammissibili

Liguria. Tutte le 77 domande ammissibili presentate dai Comuni per le manifestazioni storiche e tradizionali 2026 saranno finanziate. Grazie all’utilizzo delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo (FUNT), Regione Liguria garantirà la copertura dell’intera graduatoria, integrando la dotazione regionale inizialmente disponibile.

La graduatoria pubblicata a giugno comprende 77 manifestazioni, distribuite in tutta la Liguria, per un fabbisogno complessivo di circa 330mila euro: 20 nell’Imperiese, 15 nel Savonese, 30 nella Città metropolitana di Genova e 12 nello Spezzino. Alla dotazione regionale iniziale di 250mila euro si aggiungeranno le risorse FUNT necessarie a garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili presentate dai Comuni.

“È un risultato importante perché dietro ciascuno di questi appuntamenti ci sono Comuni, associazioni e volontari che lavorano per mantenere vive tradizioni, storia e identità dei territori – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Garantire la copertura completa significa riconoscere concretamente il valore di questo impegno”.

Le manifestazioni interessate comprendono feste patronali, rievocazioni storiche, sagre e appuntamenti legati alla cultura e alle tradizioni locali, con un calendario che si sviluppa da maggio a novembre e una presenza significativa nei borghi e nelle località dell’entroterra. Nel 2026 le domande ammissibili dei Comuni sono 77, rispetto alle 64 finanziate nel 2025.

“Sostenere tutte queste manifestazioni significa dare concretezza a una strategia che punta su entroterra, identità e destagionalizzazione – prosegue Lombardi -. Sono appuntamenti che creano occasioni di visita, fanno conoscere prodotti e tradizioni e contribuiscono ad animare i territori durante tutto l’anno. Finanziare l’intera graduatoria significa investire sulle comunità e sulle persone che ogni anno rendono possibile questo patrimonio diffuso della Liguria”.