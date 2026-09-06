  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Recco

Escursionista si frattura una caviglia mentre è in gita con il cane: portato al San Martino

Altro intervento nella mattinata nella stessa zona per una donna di 66 anni

soccorso alpino

Doppio intervento nella giornata di oggi in zona Zoagli per due escursionisti.
Questa mattina Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco sono intervenuti in zona Semorile per un escursionista residente a Santa Margherita Ligure di 57 anni che si trovava assieme al proprio cane ma, scivolando, si è procurato la frattura di una gamba. A recuperarlo dopo le cure del personale di terra è stato l’elisoccorso Grifo che lo ha portato per accertamenti al San Martino di Genova.

Nel pomeriggio altro intervento in zona Madonnetta per una escursionista residente a Taranto di 66 anni che durante la mattinata si era infortunata ad una caviglia destra. Aveva provato a proseguire ma poi il dolore era diventato troppo intenso. In questo caso il Soccorso alpino e speleologico Liguria ha provveduto a raggiungerla e medicarla. A seguire l’ha sistemata su una barella e portata su strada. Qui è stata recuperata dalla pubblica assistenza di Chiavari che la portata per accertamenti all’ospedale di Lavagna.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.