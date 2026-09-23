Ericsson, dopo la rottura in prefettura il Governo convoca tutti al tavolo lunedì pomeriggio

Genova. Il Governo ha convocato un nuovo tavolo sulla vertenza Ericsson con l’azienda, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali per lunedì 5 ottobre alle 16.30. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolineando che le prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda saranno al centro del confronto.

La novità arriva al termine di una giornata all’insegna della tensione. Prima lo sciopero dei lavoratori, che hanno formato un breve corteo nel centro cittadino, poi l’incontro in prefettura che ha surriscaldato gli animi per due motivi: non solo l’azienda ha confermato i 131 licenziamenti, ma ha preteso di allontanare dalla sala gli assessori alle Relazioni sindacali della Regione Liguria, Paolo Ripamonti, e del Comune di Genova, Emilio Robotti. ​Gesto che è stato stigmatizzato soprattutto dalla maggioranza di Palazzo Tursi.

“Apprendo con soddisfazione l’apertura di un tavolo di confronto su Ericsson decisa dal governo italiano – commenta il presidente Marco Bucci, che insieme alla sindaca Silvia Salis aveva chiesto l’apertura di un tavolo nazionale -. La convocazione da parte del ministro Urso dimostra l’attenzione per questa delicata vertenza che riguarda non solo Genova, ma anche tutto il Paese. Regione Liguria si è subito fatta parte attiva di un confronto al massimo livello e auspico che quello del prossimo 5 ottobre possa mettere le basi per arrivare a una soluzione condivisa“.

​Secondo quanto riferito dai sindacati, oggi la multinazionale ha confermato l’intenzione di procedere senza alternative ai 131 tagli entro fine anno: “Hanno aperto solo alla possibilità di uscite volontarie incentivate ma a tempo determinato: scaduta la finestra, chi non accetta verrebbe comunque licenziato forzosamente. Inoltre stanno già contattando individualmente i dipendenti. È inaccettabile”.